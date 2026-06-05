A Cuneo il primo master universitario in Amministrazione e Gestione Aziendale in Alto Apprendistato

L'Università di Torino porta nel capoluogo della Granda una novità formativa pensata per le imprese locali e i giovani laureati. Il master in Amministrazione e Gestione Aziendale è infatti il primo master universitario di primo livello in Alto Apprendistato attivato sul territorio cuneese dal Campus di Management ed Economia di Cuneo, interamente finanziato dalla Regione Piemonte.

Il percorso nasce con l'obiettivo di rispondere alla crescente necessità delle imprese piemontesi, e in particolare di quelle della provincia di Cuneo, di inserire in organico figure qualificate con competenze aggiornate in ambito amministrativo, economico-finanziario e manageriale. Il master prevede una durata di 24 mesi con 400 ore di lezione e approfondisce in chiave innovativa temi quali l'analisi di bilancio, la sostenibilità, la pianificazione strategica, il controllo di gestione, il marketing e la corporate finance. Ampio spazio sarà dedicato anche a laboratori di leadership, soft skills, data science e intelligenza artificiale.

"Il master intende creare un ponte tra università e impresa favorendo un modello formativo che consenta la spendibilità immediata in azienda delle conoscenze e competenze acquisite in aula. Il percorso formativo è stato progettato partendo dai fabbisogni espressi dalle imprese del territorio" spiega la direttrice del master, la professoressa Elisa Truant.

L'iniziativa rappresenta un'occasione di rilievo per il tessuto produttivo locale che mira a rafforzare le proprie strutture con giovani talenti adeguatamente formati. "Il master promuove il rafforzamento delle sinergie tra università, enti e imprese, favorendo la costruzione di un sistema integrato capace di generare valore per il territorio", sottolinea l’ingegner Maria Paola Manconi della Camera di Commercio di Cuneo.

Alla presentazione, avvenuta nei giorni scorsi, è intervenuto anche il dottor Enrico Sampò di Banca Territori del Monviso, istituto partner del master, esprimendo grande entusiasmo per l’innovatività e il valore aggiunto del progetto.