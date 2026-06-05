Cuneo, applausi per i laureati da 110 e lode al Campus di Management ed Economia

Una giornata dedicata al merito, all’impegno e al talento degli studenti e delle studentesse che hanno concluso il proprio percorso universitario con il massimo dei voti. Presso il Campus di Management ed Economia dell’Università di Torino – sede di Cuneo, si è svolta la cerimonia di premiazione delle eccellenze accademiche, con la consegna di un riconoscimento ai laureati e alle laureate che hanno conseguito il titolo con votazione di 110 e lode. L'annuncio del successo dell'evento è stato diffuso venerdì 29 maggio 2026.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per valorizzare il percorso di studio, la determinazione e la qualità dei risultati raggiunti da giovani che testimoniano il valore della formazione universitaria e il suo ruolo strategico per lo sviluppo locale.

Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti istituzionali della professoressa Elisa Truant, coordinatrice del Campus di Management ed Economia di Cuneo, che ha sottolineato come il successo accademico dei premiati costituisca un valore per l’intera comunità universitaria e per il tessuto economico e sociale della provincia di Cuneo.

"Questo riconoscimento – ha dichiarato la professoressa Elisa Truant – non celebra soltanto un risultato numerico, ma il percorso di crescita personale, culturale e professionale che ogni studente e ogni studentessa ha saputo costruire durante gli anni universitari. Le eccellenze che premiamo oggi rappresentano un esempio positivo per le nuove generazioni e un valore aggiunto per il territorio".

Nel corso dell’evento sono stati premiati 13 laureati e laureate che hanno concluso il proprio percorso con il massimo riconoscimento accademico, distinguendosi per costanza, competenza e capacità di affrontare con successo le sfide del percorso universitario.

La cerimonia si inserisce nel più ampio impegno del Campus di Management ed Economia di Cuneo nel promuovere una cultura del merito, dell’innovazione e della formazione di qualità, valorizzando il talento dei giovani e favorendo il dialogo tra università, imprese e comunità locale.