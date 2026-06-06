Cuneo, ortensie in fiore a villa Oldofredi Tadini

Centinaia di ortensie in fiore saranno visibili in questo fine settimana a villa Oldofredi Tadini di Cuneo. Oggi pomeriggio e domani 7 giugno si potrà visitare il giardino seicentesco, ricco di piante secolari e rarità botaniche, con una splendida fioritura di ortensie, la cappella dedicata alla Madonna del Rosario e gli interni della villa con mobili originali e ricordi risorgimentali, dove è stata allestita la mostra “il mondo del viaggio”, con esposizione dell’equipaggiamento da viaggio del XVIII e XIX secolo: piatti, posate, scaldini, attrezzature varie e, molto curiosi, i nécessaire di scrittura: cofanetti in legno pregiato (noce, ebano) o rivestiti di pelle progettati per contenere tutto il materiale per la corrispondenza. Si aprivano diventando un piccolo scrittoio portatile. Al suo interno si trovavano penne d'oca, calamai, la ceralacca, i sigilli, tagliacarte in osso, avorio o metallo, carta e buste. Il tutto serviva per mantenere la corrispondenza durante i lunghi viaggi o per raccogliere in un diario l’esperienza quotidiana.

La parte più interessante era rappresentata dai libri al seguito: racconti di viaggi, vere e proprie guide per i turisti di allora, atlanti.

In mostra sono esposti libri sul tema del viaggio, con volumi che partono dal Seicento fino al Novecento e preziosi atlanti seicenteschi.

Tra incisioni, cartografie dettagliate, annotazioni del tempo, e oggetti da viaggio i visitatori saranno accompagnati in un affascinante percorso storico.

Sarà possibile fermarsi per un pic-nic nel giardino di villa Oldofredi.

APERTURA: 6-7 giugno 2026

ORARI: 6 giugno: 14,30-18,30 - 7 giugno: 10-12,30/14,30/18,30;

Villa Oldofredi Tadini si trova in via Ercole Oldofredi Tadini 19/21 – fraz. Cerialdo, Cuneo. Visita, guidata dai proprietari, del giardino, degli interni con la mostra “Il mondo del viaggio”, della cappella. Ingresso 10 euro; gratuito per i minori di 10 anni. Prenotazione obbligatoria a partire dal venerdì precedente, al numero 335 564 0248. Info: www.villaoldofreditadini.it

