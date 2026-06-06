Bernezzo, sabato 13 giugno “Sinfonie di Pietra”

"Sinfonie di Pietra” è la nuova e ambiziosa iniziativa del Comune di Bernezzo che propone un evento culturale in un contesto unico e irripetibile, la Cava del Cugino trasformata per questa occasione in quello che possiamo definire un teatro di pietra immerso nella natura.

E’ in questo singolare contesto che l’Orchestra B. Bruni presenta “Love song”, il progetto musicale ideato dal M° Alberto Mandarini che ne ha curato gli arrangiamenti originali dedicato alle più significative canzoni d’amore del Novecento italiano di autori quali Battisti, Modugno, Conte …; un viaggio sonoro in cui dialogano due ensemble simbolo di tradizioni musicali diverse e complementari: il quartetto jazz e l’orchestra d’archi.

"Love song" è concepito con un organico modulare e flessibile, capace di adattarsi a contesti performativi differenti — dalla sala da concerto, al grande teatro fino a contesti particolari e inconsueti come quello di questa occasione, la Cava del Cugino di Bernezzo, un singolare auditorium usufruibile grazie alla disponibilità di Unicalce SpA.

Il repertorio attinge al vastissimo patrimonio della canzone d’autore italiana, proponendo una selezione di brani emblematici di autori fondamentali, rielaborati in una nuova veste musicale che intreccia, sotto la direzione di Alberto Mandarini, i diversi materiali musicali in un raffinato crossover di linguaggi, nel quale si alternano le sonorità proprie degli archi a quelle del quartetto jazz, le parti d’insieme alle improvvisazioni dei solisti.

Il risultato è un’esperienza musicale viva e coinvolgente, capace di unire rigore e libertà espressiva, e di offrire al pubblico un concerto sempre intenso e godibile, una piacevolissima serata di inizio estate in uno scenario dalla suggestione inimitabile.

Ingresso unico € 15,00,

prenotando tramite QR code o link https://linkame.events/events/GwU93NBPI9PdfXUY1cI2