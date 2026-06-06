Murazzano, il 20 giugno l'incontro “La donna nel passato delle nostre terre alte”.

Sabato 20 Giugno, alle ore 18, presso la sala Polivalente di Murazzano l’associazione “Borgata Viva” e il Comune di Murazzano con la collaborazione della Biblioteca ospiteranno Lidia Dutto in un incontro dal titolo “La donna nel passato delle nostre terre alte”.

Antropologa culturale e traduttrice, Lidia Dutto affronterà svariati temi connessi al ruolo della donna nel passato dei nostri territori, secondo quanto emerso nel corso di un vasto progetto di ricerca che ha ideato e condotto con interviste ad anziani informatori su un periodo cronologico di oltre un trentennio. Partendo da una serie di espressioni proverbiali che indicano i modi di intendere e con i quali veniva apostrofato il femminile alla nascita e nel corso della vita, si prenderanno a prestito alcune metafore tra astro lunare e cicli femminili. Si parlerà di bambine e di giovani in età da marito, di amori, di matrimoni, di relazioni e di ruoli sociali femminili all’interno delle famiglie di un tempo. Il discorso si inoltrerà poi sui momenti più cruciali nella vita della donna, approfondendo nello specifico i temi legati alla gravidanza, al parto, all’allattamento.

Si parlerà parimenti di un femminile deputato alla cura, di donne definite “guaritrici”, le quali cercavano di lenire il dolore attraverso erbe, riti e gesti, ma soprattutto dando speranza attraverso la parola.

L’incontro è a contributo libero..

Gradita prenotazione al 349 3710264.