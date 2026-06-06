Mondovì, aperitivi al tramonto al Forte di Ceva

Il Forte di Ceva, imponente complesso militare situato in posizione strategica tra le Alpi Liguri e la pianura cuneese, si prepara ad accogliere i visitatori per tre appuntamenti estivi speciali. Dopo il successo dello scorso anno, tornano gli attesissimi “Aperitivi al tramonto”, un ciclo di eventi serali pensati per vivere la magia della storica rocca in un'atmosfera suggestiva e romantica. Tre le date in programma per questa seconda edizione: domenica 28 giugno, domenica 26 luglio e domenica 27 settembre.

Il Comune di Ceva e Itur, società che gestisce attualmente il sito, ripropongono un’esperienza unica per riscoprire in chiave inedita uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

“Il Forte di Ceva sa sempre come stupire – dichiara l’Assessore Luca Prato – e con questa seconda edizione degli aperitivi serali vogliamo regalare un'emozione unica. Camminare tra le antiche mura e ammirare il sole che scende sulla città è un modo suggestivo per vivere la nostra storia, trasformando il Forte in un luogo di incontro, condivisione e bellezza.”

Per ciascuna delle tre domeniche in programma saranno disponibili due turni di visita, programmati alle ore 17:00 e alle ore 18:00.

L’evento prevede una passeggiata guidata lungo i resti delle mura e i camminamenti del Forte, accompagnata da racconti e curiosità storiche. Il percorso si concluderà al belvedere panoramico, ai piedi del secolare cedro del Libano, dove i partecipanti potranno gustare un aperitivo con vista, immersi nei colori caldi del sole che tramonta sulla Città di Ceva.

Il costo dell’esperienza è di 15 € e comprende la passeggiata guidata, una bevanda a scelta (alcolica o analcolica) e una box aperitivo con stuzzichini salati, realizzata da Pasticceria Bono.

La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla contattando il numero 389 2844372 o scrivendo alla mail info@fortediceva.it.

Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza fuori dal comune, tra natura, memoria storica e buon cibo.

Le aperture ordinarie del Forte di Ceva proseguiranno per tutta la stagione ogni domenica, con orario 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00, con visite guidate in partenza ogni ora. Il biglietto d’ingresso standard ha un costo di 8 € con visita guidata e 5 € per la visita libera.