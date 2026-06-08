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Attualità | 08 giugno 2026, 14:38

Cherasco, encomio per il maresciallo maggiore dei Carabinieri Silvio Maria Pierantozzi

Il sindaco Bogetti si congratula col comandante della locale stazione, premiato a Cuneo in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'Arma, per due importanti operazioni antidroga

Cherasco, encomio per il maresciallo maggiore dei Carabinieri Silvio Maria Pierantozzi

Il sindaco cheraschese Claudio Bogetti ha espresso le felicitazioni a nome di tutta la comunità locale per l’encomio che il maresciallo maggiore Silvio Maria Pierantozzi ha ricevuto lo scorso venerdì 5 giugno, in occasione delle celebrazioni del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia ufficiale si è svolta presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo. Il maresciallo maggiore Pierantozzi, alla guida della Stazione Carabinieri di Cherasco dall‘autunno scorso, ha ricevuto un encomio solenne e un compiacimento formale da parte della Legione Carabinieri di Torino. I riconoscimenti gli sono stati attribuiti per due distinte attività di indagine che hanno portato all’arresto di varie persone e al contestuale recupero e sequestro di sostanze stupefacenti.

"Al maresciallo maggiore Silvio Maria Pierantozzi – dichiara il sindaco Claudio Bogetti –, così come ai suoi colleghi, vanno i più sentiti ringraziamenti per svolgere ogni giorno, con grande impegno, devozione e serietà, attività di prevenzione e repressione di azioni che minano la sicurezza sul territorio".

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