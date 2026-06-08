Grande partecipazione per la seconda edizione di “Mombandé”

Si è conclusa con un notevole successo la seconda edizione di Mombandé, la camminata gastronomica a tappe che ha richiamato numerosi partecipanti desiderosi di trascorrere una giornata all'insegna della convivialità, della scoperta del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali.

L'iniziativa ha proposto un percorso immerso nella natura e nei suggestivi paesaggi di Mombasiglio, arricchito da diverse soste gastronomiche che hanno accompagnato i camminatori lungo l'intero tragitto. Il programma prevedeva la distribuzione di colazione, seguita da aperitivo, antipasto, primo piatto, degustazione di formaggi, dolci e caffè, offrendo ai partecipanti un'autentica esperienza di sapori e tradizioni del territorio.

La manifestazione ha confermato il crescente interesse del pubblico, registrando una partecipazione particolarmente elevata e consolidando il successo ottenuto già nella sua prima edizione. Un risultato che premia l'impegno degli organizzatori, dei volontari e di tutte le realtà coinvolte nella realizzazione dell'evento.

A rendere ancora più interessante la giornata è stata la collaborazione con la Fondazione Castello di Mombasiglio, che ha offerto ai partecipanti la possibilità di visitare il Castello di Mombasiglio usufruendo di una tariffa agevolata. Un'opportunità particolarmente apprezzata che ha consentito di unire il piacere della camminata e della buona cucina alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio.

La giornata si è conclusa con un coinvolgente spettacolo di animazione, aperto a tutti i bambini presenti e non soltanto ai partecipanti della camminata. Un momento di allegria e stupore che ha prolungato il divertimento, regalando ai più piccoli un finale speciale per una giornata già ricca di emozioni e condivisione.

L'ottima affluenza e l'entusiasmo dimostrato dai partecipanti rappresentano un importante segnale per il futuro della manifestazione, che si candida a diventare un appuntamento sempre più atteso nel calendario degli eventi locali. Mombandé si conferma così un'iniziativa capace di valorizzare il territorio, promuovere la socialità e far conoscere le ricchezze paesaggistiche, culturali e gastronomiche di Mombasiglio.

Gli organizzatori esprimono soddisfazione per la riuscita dell'evento e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo, e un grazie va anche ai numerosi partecipanti che, con la loro presenza, hanno reso speciale questa seconda edizione.