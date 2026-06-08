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Attualità | 08 giugno 2026, 15:37

Gli alunni di Ceva a lezione nell'orto botanico con i volontari del Museo del Fungo

Anche quest'anno, grazie ai volontari del gruppo micologico, i bambini hanno avuto modo di conoscere i segreti della terra e stare a contatto con la natura

Gli alunni di Ceva a lezione nell'orto botanico con i volontari del Museo del Fungo

Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra i volontari del Museo del Fungo di Ceva e gli alunni del "Momigliano" che hanno potuto scoprire i segreti della terra nella cornice del giardino botanico.

Gli alunni hanno imparato a seminare, curare e rispettare la natura collaborando alla realizzazione di un orto didattico. 

Il progetto di quest'anno ha coinvolto classi della primaria e anche la scuola dell'infanzia. 

"Un ringraziamento speciale va ai volontari del Gruppo Micologico Cebano e al loro presidente, Giorgio Raviolo - dicono dalla scuola - per la straordinaria collaborazione, la dedizione e l’infinita pazienza con cui hanno guidato i bambini in questo magico percorso di crescita. Grazie di cuore!".

"Grazie davvero ai soci volontari del Gruppo per l’impegno e la passione dimostrati in questa bella e molto importante iniziativa dell’orto didattico" - chiosa il presidente Raviolo. 

L'orto è gestito dai volontari del Gruppo ed è situato nel giardino botanico del museo del fungo di Ceva.

Arianna Pronestì

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