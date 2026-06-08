Gli alunni di Ceva a lezione nell'orto botanico con i volontari del Museo del Fungo

Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra i volontari del Museo del Fungo di Ceva e gli alunni del "Momigliano" che hanno potuto scoprire i segreti della terra nella cornice del giardino botanico.

Gli alunni hanno imparato a seminare, curare e rispettare la natura collaborando alla realizzazione di un orto didattico.

Il progetto di quest'anno ha coinvolto classi della primaria e anche la scuola dell'infanzia.

"Un ringraziamento speciale va ai volontari del Gruppo Micologico Cebano e al loro presidente, Giorgio Raviolo - dicono dalla scuola - per la straordinaria collaborazione, la dedizione e l’infinita pazienza con cui hanno guidato i bambini in questo magico percorso di crescita. Grazie di cuore!".

"Grazie davvero ai soci volontari del Gruppo per l’impegno e la passione dimostrati in questa bella e molto importante iniziativa dell’orto didattico" - chiosa il presidente Raviolo.

L'orto è gestito dai volontari del Gruppo ed è situato nel giardino botanico del museo del fungo di Ceva.