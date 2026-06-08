Modulazioni porta a Cuneo il repertorio inglese di “Resounding”

Cuneo ospita un nuovo fine settimana di grande musica antica con la V edizione di Modulazioni, il festival che quest’anno propone al pubblico il tema “Resounding”, con un programma dedicato in prevalenza al repertorio inglese. Tre concerti tra il complesso monumentale di San Francesco e la chiesa di San Sebastiano accompagneranno il pubblico da giovedì 18 a sabato 20 giugno.

Si comincia giovedì 18 giugno alle 21 al complesso monumentale di San Francesco, in via Santa Maria 10, con “False consonances of melancholy”, concerto che vedrà protagonisti la violinista Amandine Beyer e Gli Incogniti, formazione composta da Alba Roca al violino, Baldomero Barciela alla viola da gamba, Nacho Laguna alla tiorba e chitarra barocca e Anna Fontana al clavicembalo. I biglietti sono in vendita al prezzo di 10 euro su Ticket.it.

Il festival proseguirà venerdì 19 giugno, sempre alle 21, nella chiesa di San Sebastiano in contrada Mondovì, con “Musical bridges between Italy and Ireland”, proposta inedita del duo Arparla, formato da Davide Monti al violino barocco e Maria Christina Cleary all’arpa doppia. Per questo appuntamento l’ingresso sarà libero.

Gran finale sabato 20 giugno, ancora alle 21 al complesso monumentale di San Francesco, con “Musica transalpina | Alfonso Ferrabosco e il madrigale italiano in Inghilterra”, affidato alle voci de La Compagnia del Madrigale, tra le formazioni più apprezzate a livello internazionale nel repertorio polifonico. Il gruppo è composto da Francesca Cassinari soprano, Elena Carzaniga contralto, Raffaele Giordani tenore, Matteo Bellotto basso e Giuseppe Maletto tenore e direzione; anche in questo caso il biglietto costa 10 euro su Ticket.it.

Modulazioni è prodotto da Maestro Società Cooperativa di Cuneo e organizzato da Noau officina culturale, con il sostegno di Città di Cuneo, Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e Fondazione CRC, grazie a GrandArte e ‘L Caprissi, e in collaborazione con Conservatorio G.F. Ghedini Cuneo, Museo Diocesano Cuneo San Sebastiano, Fondazione Ospedale Cuneo Ets, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e Rondò dei Talenti.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.modulazioni.net o scrivere a info@modulazioni.net.