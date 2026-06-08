La capitale delle Langhe si prepara ad accogliere la seconda edizione di "Malto d'Alba"

Dal 12 al 14 giugno il Cortile della Maddalena ospiterà la seconda edizione di "Malto d'Alba", un appuntamento dedicato alla convivialità, alle eccellenze gastronomiche e all'intrattenimento che animerà il centro cittadino per un intero weekend.

L'evento, a ingresso gratuito, proporrà un ricco programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età, con degustazioni, street food, musica dal vivo, spettacoli, attività culturali, laboratori per bambini e momenti di intrattenimento distribuiti nell'arco delle tre giornate.

Il festival nasce con l'obiettivo di valorizzare il territorio e creare un'occasione di incontro e condivisione, trasformando uno degli spazi più suggestivi della città in un punto di riferimento per residenti e visitatori. Accanto alle proposte gastronomiche, il pubblico potrà assistere a performance artistiche, spettacoli, Dj set e attività dedicate alle famiglie, in un'atmosfera capace di unire tradizione, creatività e divertimento.

Durante il fine settimana non mancheranno iniziative dedicate alla cultura, all'artigianato e alle realtà associative del territorio, con spazi pensati per promuovere la partecipazione e favorire il dialogo tra cittadini, associazioni e operatori locali.

Con il patrocinio del Comune di Alba e il supporto dei partner dell'iniziativa, "Malto d'Alba" si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate albese, capace di unire buon cibo, musica, intrattenimento e socialità in una cornice unica.

Il programma completo della manifestazione e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell'evento.