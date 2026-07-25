EVENTI / Weekend nella Granda tra patronali, sport e natura: appuntamenti in tutta la provincia

Le feste patronali di Sant’Anna e San Giacomo la fanno da padrone nel week end cuneese di fine luglio, con eventi in ogni angolo della Granda. Numerosi anche i concerti all’aperto e le proposte di escursioni e passeggiate nella natura. Durante il fine settimana si disputeranno il Giro Provincia Granda di ciclismo, la Carrera Saracina a Garessio e la Valle Stura Sky Race di corsa in montagna.

Completano le possibilità di un fine settimana all’insegna dello svago, mercatini, mostre, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .



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CUNEO: MERAVIGLIOSI SINTOMI

Sabato 25 luglio, alle 18 e alle 21, presso il Museo Diocesano di Cuneo è in programma “Meravigliosi sintomi, Una storia di cura al Museo Diocesano di Cuneo”, performance teatrale inedita che reinterpreta in chiave contemporanea la storia raccontata dal patrimonio del Museo Diocesano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://www.museodiocesanocuneo.it/

CUNEO: FAGIOLI

Sabato 25 luglio, alle ore 21, nel cortile dell'Officina Santachiara in via Cacciatori delle Alpi 4, andrà in scena uno spettacolo per bambine e bambini dai 3 anni della rassegna estiva di Dispari Teatro: "Fagioli", tratto dalla celebre fiaba inglese "Jack e il fagiolo magico". Info: 0171/699971.

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

CUNEO. JACK LA CAYENNE E GELSOMINA

Sabato 25 luglio, alle ore 20.30, presso lo spazio Varco, avrà luogo lo spettacolo Jack La Cayenne e Gelsomina – I due assi del Rock&Roll. Info: www.thebeatcircus.it

CUNEO: RESISTENZE

Domenica 26 luglio, alle 21, serata speciale dedicata a Duccio Galimberti eroe della Resistenza. Presso il Parco della Resistenza si terrà il reading di Lorenzo Baravalle, autore e podcaster di "Qui si fa l'Italia", "Atomika" e "Frate Mitra" e a seguire la proiezione del documentario “Duccio Galimberti - il tempo dei testimoni” di Teo De Luigi con Associazione Culturale Cinedehors. Ingresso libero.

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ALBA: SUONI DELLE COLLINE

Sabato 25 luglio alle ore 21, presso Arena Guido sacerdote in via Accademia, si terrà il concerto nell’ambito di Suoni delle colline dal titolo “Gipsy, polke e csárdás” con L'Ensemble Café De Maurizi. Info: https://langhe.net/evento/suoni-delle-colline-incantesimi-30-7-2026/

ALBA: SPETTACOLO RADUNO MOTOCICLISTICO

Sabato 25 luglio, dalle ore 20, presso il Cortile della Maddalena, si terrà la serata musicale e di festa del raduno motociclistico Lunghe Langhe Run 2026. Ingresso gratuito. Info: https://www.facebook.com/groups/595467787199370/posts/27719307704388678/

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 26 luglio sarà possibile effettuare un tour guidato da un archeologo alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Turni al mattino e al pomeriggio. Ritrovo in piazza Risorgimento 1/2, di fronte al municipio/ufficio turistico. Info: www.ambietecultura.it

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ARGENTERA - FERRERE: FESTA PATRONALE

Sabato 25 luglio proseguono gli appuntamenti della festa patronale dedicata a San Giacomo Maggiore. Alle 10.30 S. Messa, con tradizionale processione di San Giacomo, a cui seguiranno un aperitivo e il pranzo conviviale allestito sotto il tendone dei Ferirol. Nel pomeriggio intrattenimento musicale di "Canzoni in Compagnia", sfida alla petanque, giochi per i bambini e un goloso nutella party. I festeggiamenti si concluderanno a partire dalle ore 19:30 con il "Porchetta Party" accompagnato da altra musica. Info: 348 05 07 225 - 333 24 19 108.

ARGENTERA - BERSEZIO: VALLE STURA SKYRACE

Sabato 25 e domenica 26 luglio, in alta valle Stura, si svolgerà la terza Skyrace nelle Alpi Cozie meridionali, tra le fortificazioni del vallo alpino. Quest'anno la terza edizione è la gara che assegna i titoli di campione italiano Skyrace 2026 assoluto e di categoria. Info: https://www.vallesturaskyrace.com/skyrace

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA: FESTA DI SANT’ANTONINO

Sabato 25 luglio serata “Fritto di pesce”. Domenica 26 luglio, alle ore 9.15: S. Messa e processione con la statua di Sant’Antonio da Padova. Alle ore 20: serata “Cosciotto al forno” e musica con l’orchestra “Duo per Due”. Info: 333 99 94 443.

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BORGO SAN DALMAZZO: ANFITEATRO SOTTO LE STELLE

Sabato 25 luglio, alle ore 21, nell’ambito di “Anfiteatro sotto le stelle”, concerto con gli “Eclysse - Italian Pink Floyd Show”. Domenica 26 luglio, alle ore 21, spettacolo "Ama, prega, Xanax" di Andrea Mirò ed Enrica Tesio. Info: 0171/266080.

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BOSIA: LA PALLAPUGNO IN PIAZZA

Domenica 26 luglio, alle ore 15 comincerà la “Grande Festa della Pantalera” con sfida tra promozionali. Alle ore 16 partita “alla Pantalera” con squadre miste. Saranno presenti i campioni Felice Bertola, Massimo Berruti e Carlo Balocco.

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BOVES - SANT’ANNA: FESTA PATRONALE

Nel week end proseguono gli eventi della festa patronale nella frazione bovesana. Sabato 25 quarto torneo "S.Anna Padel Party", gara a bocce petanque e dalle 20 appuntamento gastronomico "Chicken & Chips". Alle 21 spettacolo di acrobatica aerea e concerto a ingresso gratuito dei "Max Mania" con special guest Matt Joe, Dj set di Mario Jay Bee. Domenica 26 luglio, alle ore 15, gara di orienteering "O-Rientanna", rievocazione a tema gladiatori del primo secolo, "Il Ludus Taurinorum" e Nutella Party. Alle 20 tradizionale Cena Campagnola e alle 21 danze con l'orchestra "Non Solo Liscio". Info: www.comune.boves.cn.it

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BRA: FESTA 40 ANNI SLOW FOOD - BRA

Sabato 25 luglio, a partire dalle 19.30, l’Osteria Boccondivino e via Mendicità Istruita ospitano una grande tavolata all’aperto che accompagnerà i partecipanti fino alla mezzanotte del 26 luglio, giorno in cui 40 anni fa veniva firmato l’atto costitutivo di Slow Food Italia. Serata all’insegna della convivialità e del diritto al piacere, il valore da cui prende avvio la storia di Slow Food e che ancora oggi ne ispira l’azione. Info: https://shop.slowfood.it/

BRA

ESPOSIZIONE CINOFILA

Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, il Gruppo Cinofilo delle Langhe e dei Roeri organizzerà dalle ore 8.30 la tradizionale esposizione cinofila in piazza Giolitti. "Esposizione Cinofila", avrà carattere nazionale nella giornata di sabato 25 luglio e internazionale in quella di domenica 26 luglio.360 razze canine ufficiali presenti all’evento.

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CARAGLIO: UN CALICE AL TRAMONTO

Sabato 25 luglio, alle ore 17.30, al Filatoio di Caraglio, si svolgerà "Un Calice al Tramonto", passeggiata ad anello che porterà alla scoperta del vino Merola. L'escursione, dalla durata di circa 4 ore, terminerà con la degustazione di vino e con un pic nic. Evento a pagamento. Info: www.emotionalp.com

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CARRÙ: CLASSICHE ARMONIE FESTIVAL LAB

Sabato 25 e domenica 26 luglio torna a Carrù il “Classiche Armonie Festival”, con un'edizione che inaugura “Il Classiche Armonie Festival LAB”, due giornate dedicate alla musica, alla sperimentazione e all’incontro tra linguaggi artistici differenti. Info: https://classichearmonie.com/

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CASTELMAGNO: VISITE AL SANTUARIO

Domenica 26 luglio, alle ore 14.30, sarà possibile effettuare una visita guidata del Santuario di San Magno della durata di un'ora. Info: www.santuariosanmagno.it

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CELLE DI MACRA: FESTA DI SANT’ANNA

Sabato 25 e domenica 26 luglio, presso Borgata Castellaro a Celle di Macra, si celebrerà la tradizionale Festa di Sant'Anna organizzata dalla Pro Loco Seles e l'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it

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CEVA: SEVA CA BUGIA

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, si svolgerà la quinta edizione di "Seva ca bugia", serata dedicata alla birra artigianale e al buon cibo: saranno presenti stand gastronomici, birrifici artigianali, intrattenimento musicale, attività per bambini e negozi aperti. Info: 0174 /704620.

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CHIUSA DI PESIO. IL CIELO È PIENO DI STELLE

Sabato 25 luglio, alle ore 21.15, presso il chiostro della Certosa di Pesio, concerto dal titolo "Il cielo è pieno di stelle" con il duo Fabrizio Bosso (trombettista) e Julian Oliver Mazzariello (pianista). Info: 0171/734990.

CHIUSA DI PESIO: PIZZ-A-PEZZ-PARTY

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19.30, piazza Cavour ospiterà la 19ª edizione del “Pizz-A-Pezz-Party”, la tradizionale serata gastronomica dedicata alla pizza. L’iniziativa, organizzata dall’AVIS di Chiusa di Pesio in collaborazione con i panettieri del paese si concluderà con un intrattenimento ludico pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Info: ufficio.turistico@vallepesio.it

CHIUSA DI PESIO - PIANFEI - MONDOVÌ: GIRO PROVINCIA GRANDA

Sabato 25 luglio tappa in linea Chiusa Pesio – Pianfei - tappa in linea (pomeriggio).Domenica 26 luglio a Mondovì tappa in linea (mattino). Info: 333 81 01 123.

CHIUSA DI PESIO - CERTOSA: VOXONUS QUARTET

Domenica 26 luglio, alle ore 16, alla Certosa di Pesio concerto dei Voxonus Quartet - Conversazioni a Parigi: Bruni, Cambini e il Giovane Mozart. Ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Info: 340 61 72 142.

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CORNELIANO D’ALBA: FESTA DI SANT’ANNA

Sabato 25 luglio serata paella e sangria con DJ Set Avanzi di Balera. Domenica 26 luglio “Cena sotto le stelle” e intrattenimento musicale a cura di Bruno Montanaro. Info: 371 52 94 738.

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CORTEMILIA: SCAVALCAMONTAGNE

Sabato 25 luglio, alle ore 21, in piazza Oscar Molinari, si terrà lo spettacolo “Non ti Scordar…di Che?”, nell’ambito di “Scavalcamontagne Tournèe in cammino 2026”. Info: https://www.scavalcamontagne.com/

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DEMONTE: MOSTRA

Sabato 25 luglio, alle ore 17, presso le sale espositive di Palazzo Borelli, inaugurazione della mostra antologica di Berto Ravotti "La verità è nell'ombra". Ingresso libero e gratuito. Orari visite nei week end 10.30 - 12 / 17- 18.30. Info: 338 20 86 992.

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DRONERO: SAPORI DI MONASTERO

Sabato 25 Luglio, dalle 20.30, serata Street Food e alle ore 22 concerto con ABCD Band e San7i. Domenica 26 Luglio alle ore 13 pranzo “Sapori di Monastero” e alle ore 16 giochi per grandi e piccini. Info: 346 22 55 582 - 339 74 92 353.

DRONERO: LOU CHAT PITURÀ E PARLÀ

Nel week end, durante gli orari di apertura dell’Espaci Occitan in via Val Maira 19, sarà visitabile la mostra "Lou chat piturà e parlà”, personale di Lucia Norbiato dedicata al gatto, creatura enigmatica e indipendente. Info: 0171/904075.

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ENTRACQUE: MIETITURA CON LA FALCE

Domenica 26 luglio, dalle 9 alle 17, nei campi dell'Azienda Agricola Grëlla di Entracque, si terrà una giornata dedicata alla mietitura manuale della segale con falce e alla tradizionale legatura dei covoni, un'occasione aperta a tutti per partecipare a un gesto antico che ha plasmato per secoli il paesaggio alpino. Partecipazione libera, è previsto un pranzo condiviso. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

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FARIGLIANO: GIRASOLI A FARIGLIANO

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 15.30, la località Prella ospiterà un laboratorio artistico a partecipazione libera, pensato per stimolare la fantasia e la manualità dei giovani partecipanti. Info: www.comune.farigliano.cn.it/

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FOSSANO: OBLIVION

Sabato 25 luglio, alle ore 21, presso l'Auditorium Calvino Paglieri, nell'ambito del “Vocalmente A Cappella Festival”, si terrà il concerto del gruppo vocale e teatrale Oblivion, formazione unica nel panorama italiano capace di fondere canto a cappella, teatro, comicità e virtuosismo musicale in uno spettacolo travolgente. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

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FRABOSA SOPRANA: DEHORS IN MUSICA

Sabato 25 luglio serata musica dal vivo con il blues e rock 'n roll degli U-Duo. Info: 0174/244215.

FRABOSA SOPRANA: FRABOLIMPIADI

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 15, presso il campo sportivo, seconda attesissima edizione delle "Frabolimpiadi", manifestazione ludico-sportiva. Info: iatfrabosasoprana@visitcuneese.it

FRABOSA SOPRANA: LE VIE DELLA PIETRA

Domenica 26 luglio partenza alle ore 8.30 per escursione verso i tre ingressi del sistema carsico della Grotta della Mottera. L’evento fa parte dell’undicesima edizione de "Le Vie della Pietra". Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it/

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FRABOSA SOTTANA: ESTATE A FRABOSA SOTTANA

Sabato 25 luglio, in frazione Alma, alle ore 20, "Cena Pro Animali", in collaborazione con Una Zampa per la Vita Odv. Il ricavato devoluto in beneficienza. Domenica 26 luglio, in frazione Gosi, alle ore 18, evento Piazza di Circo: “Dottor Stok” con Giulio Ottaviani. A seguire rinfresco. Ingresso libero. Info: 339 59 28 256.

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GARESSIO: CARRERA SARACINA

Sabato 25 e domenica 26 luglio, si svolgeranno prove e gara dell’adrenalinica Carrera Saracina, la tradizionale corsa con carretti artigianali lungo le vie del paese. Info: 346 85 03 509.

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GOVONE: SUMMER PARTY AL CASTELLO

Sabato 25 luglio, dalle 19 alla mezzanotte, “Summer Party al Castello di Govone” con Music e Candle Concert. Performance musicali con selezione house e tech-house e concerto a lume di candela nei giardini. Possibilità di visite al castello. Info: www.clubsilencio.it

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LIMONE PIEMONTE: LA SCIENZA TRA LE DITA

Sabato 25 luglio dalle ore 16 in Piazza del Municipio a Limone Piemonte laboratorio per bambini "La scienza tra le dita"! Impareremo a conoscere densità, viscosità e capillarità con esperimenti colorati e divertenti. Info: www.limoneturismo.it/

LIMONE PIEMONTE: TERRASOLE FESTIVAL

Domenica 26 luglio, alle ore 12, al lago Terrasole di Limone Piemonte si esibisce la band Nerocaravaggio. Il concerto è parte della rassegna musicale estiva Terrasole Festival. Accesso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/

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MANGO: FESTA PATRONALE

Sabato 25 luglio alle 18 “Sfide in gnomovia” giochi a squadre per i più piccoli. Dalle 19 street food e musica live con Nisha. Domenica 26 luglio alle ore 20.30 finale torneo beach volley e alle 22.30 “Grandioso spettacolo pirotecnico”.

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MOMBASIGLIO: PASSAGGI

Domenica 26 luglio, alle ore 21 presso il Parco del Castello di Mombasiglio, si terrà il concerto “Music Movie”, gran finale di “Passaggi- La musica abbraccia Mombasiglio”, con la Banda “I Giovani” di Farigliano, storica formazione del territorio che propone uno spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Info: 338 52 28 451 - 338 34 64 116.

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MONDOVÌ: MERCATINO

Domenica 26 luglio, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it

MONDOVÌ: FERRONE IN FESTA

Sabato 25 luglio continua la festa del rione Ferrone, con la quarta edizione di “Ferrone Games”, con giochi di ruolo e da tavolo nel corso della giornata. In programma anche un Pasta Party gratuito e la “Serata Giovani” con gruppi musicali e dj set. Domenica 26 luglio, aperitivo sotto il tendone, seguito dal pranzo dei volontari. Nel pomeriggio attività gratuite per bambini e famiglie, laboratori di fumetti, pet therapy, tiro con l’arco, ludobus, escape room, laboratori creativi e gimkana in bicicletta. In serata polenta party e ballo liscio. Info: 339 48 97 657.

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MONFORTE D’ALBA: MONFORTINJAZZ AND MORE 2026

Domenica 26 luglio, alle ore 19, presso l’Auditorium Horszowski, si terrà il concerto di Kings of Convenience. Info: www.monfortinjazz.it/events/40fingers/

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MONTALDO MONDOVÌ: FESTA SANT’ANNA COLLAREA

Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà la "Festa patronale di Sant'Anna Collarea". Cena del sabato con balli e musica dell’orchestra Meo Tomatis. Domenica 26 luglio, alle 20.30 S. Messa con tradizionale processione accompagnata dalla Banda di Mondovì. Alle ore 22 spettacolo pirotecnico. Info: 370 31 17 382.

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NOVELLO: ABITARE IL PIEMONTESE

Sabato 25 luglio, alle ore 21, a Villa Giordano in località Lovera, l’attore albese Paolo Tibaldi porterà in scena lo spettacolo di narrazione “Abitare il Piemontese”, in un contesto illuminato a lume di candela.

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ONCINO - ALPETTO: CONCERTO DI CORNAMUSE

Domenica 26 luglio, dalle ore 12 e nel pomeriggio, presso il Rifugio Alpetto, si terrà “Super Bandia - Concerto di Cornamuse”. Info: www.occitamo.it

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ORMEA. MERCATINI DEL CUORE

Domenica 26 luglio, dalle ore 9 alle ore 19, nel cuore del centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

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PONTECHIANALE: MIRABILIA ON THE ROADS

Sabato 25 e domenica 26 luglio, in occasione della Fête des Alpes, due giorni di spettacoli, musica e circo contemporaneo tra i paesaggi alpini trasformati in palcoscenico diffuso. Info: https://www.festivalmirabilia.it

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PRATONEVOSO: MERCATINI

Sabato 25 e domenica 26 luglio si terranno I “Mercatini della montagna”. Info: 0174/334151.

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PRAZZO SUPERIORE: YOYO BAND

Sabato 25 luglio, alle ore 21 in piazza Municipio , in occasione della Festa Patronale di San Giacomo, si esibirà in concerto la "Yoyo Band". La formazione propone arrangiamenti energici che ripercorrono quattro decenni di storia della musica nazionale e internazionale. Ingresso libero e gratuito. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

PRAZZO SUPERIORE: FESTA DI SAN GIACU

Nel week end torna la tradizionale festa di San Giacu, un fine settimana all’insegna della convivialità, della musica e delle tradizioni della Valle Maira. Info: https://www.facebook.com/consorziovallemaira

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RACCONIGI. TROVAROBE

Domenica 26 luglio, dalle ore 7.30 alle ore 18, nelle vie del centro storico si svolgerà il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

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ROBURENT - CARDINI: LA MUNGITURA INSIEME A PIETRO

Sabato 25 luglio alle ore 14:30 nell’ambito di “Estate in malga”, si terrà l’evento “La mungitura insieme a Pietro” . Info: 345 85 61 364 – 0174/227560.

ROBURENT - CARDINI: PARTY MOTOR ALPET

Sabato 25 luglio, dalle ore 18 nuova edizione del Party Motor Alpet, appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi estivi più attesi del territorio, capace di unire adrenalina, divertimento e solidarietà in una delle cornici più suggestive delle Alpi Liguri. Alle ore 21 e ore 22.30 Freestyle Motocross. Info: 0174 /227560.

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ROCCA DE BALDI: APPUNTAMENTO AL TRAMONTO

Domenica 26 luglio il Castello Museo di Rocca de' Baldi sarà aperto la sera per il terzo “Appuntamento al tramonto”. L'attenzione sarà dedicata ad un argomento di grande attualità: la guerra. Le visite si svolgeranno alle 18.30 e alle 21. Info: 0171/696206 – https://museodoro.org/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ - PREA: FESTA DI SANT’ANNA

Nel week end a Sant'Anna di Prea, festa patronale con camminata da Prea al piccolo Santuario di Sant'Anna attraverso il magico sentiero del "Bosco degli Gnomi" e “Merenda sinoira” per gustare i piatti tipici del territorio. Tradizionale incanto la domenica. Info: https://www.comune.roccafortemondovi.cn.it

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RODDINO: MATARIA ’D LANGA 2026

Sabato 25 luglio, dalle 20.45, nell’ambito di “Mataria ’d Langa 2026”, musica con Gang + Ginevra di Marco e La Rosa Tatuata. Domenica 26 luglio, dalle ore 10, “Liber E Storie”, rassegna letteraria con tema "La Forza delle Parole", alle ore 21 Santamarea in concerto e dalle 22 Si! Boom!Voilà. Info: https://www.matariadlanga.it/

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SALICETO: CONCERTI DEL SABATO

Sabato 25 luglio, alle ore 21, la rassegna "Concerti del Sabato" del Castello dei Marchesi Del Carretto di Saliceto prosegue con "Essere semplici" di Paolo Lova e Stefano Lomen, uno spettacolo che segue la tradizione del recitar cantando e alterna musiche medievali a letture delle otto lettere di San Francesco, del canto XI del Paradiso e del "Cantico delle Creature". Ingresso ad offerta libera. Info: 342 35 70 641.

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SALUZZO: L'INCANTO DEL SEICENTO

Sabato 25 luglio, ritrovo alle ore 20.45 e 22.15, presso la biglietteria della Castiglia, per visita guidata alla Castiglia di Saluzzo, durante la quale sarà possibile ammirare l'esposizione "La Fiera di Saluzzo", tela ottocentesca di Carlo Pittara. Info: https://visitsaluzzo.it/

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SAMBUCO

CON LA LUNA ALLE SPALLE

Domenica 26 luglio, alle ore 21, presso la piazza del Municipio, la Compagnia Anfiteatro presenta "Con la luna sulle spalle", uno spettacolo emozionante che prende spunto dalla storia del necessario e romantico contrabbando alpino, dai primi anni dell'Ottocento fino all'immediato secondo Dopoguerra. Ingresso libero. Info: https://www.visitstura.it

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SAN GIACOMO DI ROBURENT: MERCATINO DI SAN GIACOMO

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 9, si terrà la "Festa di San Giacomo - Mercatino per tutto il paese", con prodotti di artigianato, idee regalo, accessori e tanto altro. Info: 353 33 75 006.

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SANTA VITTORIA D’ALBA: PREMIATA MERCERIA SPATUSSO

Sabato 25 luglio, alle ore 21, presso l'Anfiteatro della Confraternita di San Francesco, l'Associazione Anforianus ODV presenta la Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio in "Premiata merceria Spatusso" , la divertente commedia di Oscar Barile. Ingresso a offerta libera. Info: https://anforianus.org/

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SAVIGLIANO: MOSTRA TRIFASE 50

Sabato 25 e domenica 26 luglio, in orario 10/12.30 e 15/18.30, sarà visitabile presso il Museo Ferroviario Piemontese, la mostra realizzata in occasione dei 50 anni dalla fine della trazione elettrica trifase in Italia, a cura di Fondazione FS e Treno Club Savona. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

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SERRALUNGA D’ALBA: SERRALUNGA WINE NIGHT

Sabato 25 luglio il castello di Serralunga d’Alba si trasforma in uno spazio dedicato all’incontro tra cantine, visitatori e appassionati di vino: dalle 17.30 alle 22.30 sarà possibile scegliere tra il percorso completo, visita più degustazione, oppure la sola partecipazione alla degustazione in una tra le tre fasce di ingresso disponibili. Info: https://www.castellodiserralunga.it/news-eventi/

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STROPPO: LABORATORIO DI TERAPIA FORESTALE

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 18.30 si terrà a Stroppo l’ultimo incontro del “Laboratorio Di Terapia Forestale”, momento di profonda disconnessione dal caos quotidiano, in cui i profumi del bosco e il silenzio della Valle Maira possono regalare una ritrovata sensazione di pace e armonia. Al temine della attività è previsto Apericena. Il ritrovo è a Macra, in Borgata Bedale alle ore 13.30, in piazza Municipio. Partecipazione gratuita. Info: 348 18 69 452.

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TORRE BORMIDA: SCAVALCAMONTAGNE

Domenica 26 luglio, alle ore 21, presso la Piscina Comunale Acqua Langa, nell’ambito di “Scavalcamontagne Tournèe in cammino 2026” si terrà lo spettacolo “Alzati e Cammina”. Info: https://www.scavalcamontagne.com/

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VALDIERI: STELLE IN RIFUGIO

Sabato 25 luglio, alle 20.45 circa, presso il rifugio Dante Livio Bianco, "Voci dal Parco" presenta Irene Borgna che racconterà con parole e immagini perché la notte non è più quella di una volta. L'evento è libero e gratuito e in caso di maltempo sarà rinviato. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

VALDIERI: LO VIÒL DI TÀIT

Sabato 25 luglio, ritrovo alle ore 9 presso Balma Meris a Sant'Anna di Valdieri, per escursione guidata lungo “Lo Viòl di Tàit”. Rientro ore 16. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/

VALDIERI - DESERTETTO: STREET FOOD PARTY

Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19.30 in località Desertetto, si terrà lo "Street Food Party" con gli iconici hamburger, patatine fritte e birra a cure del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto. A seguire si esibiranno in concerto con "Quei bravi ragazzi", presso l'area verde ex sciovie. Ingresso libero, prenotazione necessaria. Info: 339 68 07 414.

VALDIERI - ANDONNO: FESTA DI SAN EUSEBIO

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 9.30 nella frazione Andonno , "Festa Patronale di San Eusebio". Dopo la messa sarà possibile pranzare tra le vie del borgo. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: 339 13 63 935 - 340 13 77 696.

VALDIERI - SANT’ANNA: FESTA PATRONALE

Sabato 25 e domenica 26 luglio, a partire dalle ore 20.30, in frazione Sant'Anna, "Festa Patronale di Sant'Anna" con ricco programma di musica e buon cibo. Info: protocollo@comune.valdieri.cn.it

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VERNANTE: AMARCORD

Domenica 26 luglio alle 21.15 in piazza de l'Ala a Vernante, concerto "Amarcord" del Quintetto Cabiria. Musiche omaggio ad Ennio Morricone e Nino Rota. Ingresso libero. Info: associazionemusicante@yahoo.it

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VIOLA: LA FESTA DEL BOSCO DI VIOLA

Sabato 25 luglio, alle ore 19 partenza della suggestiva passeggiata notturna nei castagneti. Domenica 26 luglio sarà la giornata clou tra mercatini, animali, “gnoccolata” e attività non-stop dedicate a grandi e piccini in tutto il paese. Alle ore 11.30 l’inaugurazione ufficiale in piazza Marconi. Info: 335 76 05 187.

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VINADIO - SANTUARIO SANT’ANNA: FESTA DI SANT’ANNA