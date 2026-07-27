“Pedalando tra le storie”: a Boves il teatro racconta disabilità e neurodivergenza

L’associazione ARIA APS vi invita ad una serata preziosa di ascolto, comprensione, profondità.

Attraverso il linguaggio del teatro e della narrazione ci si potrà immergere nelle storie di chi vive la disabilità e la neurodivergenza.

Non sempre infatti abbiamo consapevolezza di quanto ognuno di noi guardi al mondo, alle situazioni, alle relazioni secondo un preciso e individuale punto di vista, attraverso "occhiali" che derivano dalle proprie caratteristiche, dalle esperienze fatte, dalle persone incontrate, dalle ferite vissute, dalle difficoltà affrontate.

Ciò che riguarda la disabilità e la neurodivergenza non fa eccezione.

L'ecosistema intorno ad una persona con disabilità è fatto di tanti individui diversi: la persona stessa; i familiari - siano essi genitori, fratelli e sorelle, figli; gli amici; gli operatori; i responsabili dei servizi ... e così via ...

Ciascuno ha pensieri, emozioni, desideri, bisogni diversi, a seconda del suo personalissimo punto di vista. Ogni prospettiva assolutamente vera, così come decisamente parziale.

Nella costruzione di opportunità e sostegni perché la persona con disabilità o neurodivergenza possa vivere secondo libera scelta, partecipazione, pari diritti, tutti questi sguardi vanno necessariamente tenuti in considerazione e accompagnati.

Perché diventino un coro armonioso e non un ammasso di voci che stonano e confliggono.

Tenendo sempre a mente che la direzione dev'essere data dal diretto interessato, dal protagonista di quella specifica esistenza.

Senza tuttavia che ricada sulle spalle dei familiari il peso totale di tali scelte e azioni.

Perché in nessuna famiglia, nemmeno dov'è presente la disabilità e la neurodivergenza, debba accadere che il benessere di uno diventi la disfatta di chi è accanto.

Questo ARIA APS proverà a raccontare nella serata di venerdì 31 luglio, grazie alla voce, alla sensibilità e alla bravura di Daniele Ronco, della compagnia Mulino ad Arte.

"Pedalando tra le storie" è un format che unisce teatro, bicicletta e sostenibilità, poiché l'energia necessaria per alimentare le luci del palco è generata interamente dal pubblico che pedala su apposite biciclette collegate a un co-generatore elettrico.

Lo stesso attore e regista Daniele Ronco arriverà in bicicletta a Boves a fine mattina e durante la giornata raccoglierà testimonianze e storie di chi vive quotidianamente la disabilità e la neurodivergenza, trasformandoli nella materia viva dello show serale.

L'appuntamento è per venerdì 31 luglio, ore 21.00, a Boves, presso Cascina Marquet in via Roncaia.

Biglietto intero € 10; Ridotto € 5 (over 65, under 18 e persone con disabilità).

È gradita la conferma di partecipazione:

Whatsapp 3402249600

Mail info@associazionearia.it

L’evento è sostenuto dal contributo generoso di Banca di Boves.