Cuneo, visite guidate alla mostra “Sacrum” con il curatore Mastroianni

Domenica 2 agosto si terrà un doppio appuntamento speciale presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, situato in Via Santa Maria 10. La mostra collettiva di arte contemporanea “Sacrum” proporrà due turni di visita guidata condotti direttamente dal curatore Roberto Mastroianni.
I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle opere e dei temi concettuali dell'esposizione nel corso del primo turno, previsto per le ore 16.00, oppure durante il secondo turno, in programma per le ore 17.00 circa.
Per partecipare alle visite guidate la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento posti, contattando il numero telefonico 344 0637508 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail info@grandarte.it.
La mostra sarà visitabile dal 18 luglio al 27 settembre 2026, dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero
La mostra “Sacrum” si presenta al pubblico come il venticinquesimo evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro” che proporrà una serie rappresentativa di altre esposizioni d’arte in numerose località dell’intera provincia nel corso degli anni 2025-2026.