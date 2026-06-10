Samurai Jay alla Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Il nome che stavamo aspettando è arrivato: domenica 30 agosto, alle 21.30, il parco La Pieve sarà il palcoscenico di una serata imperdibile in occasione della 72esima Fiera Nazionale della Nocciola.

Samurai Jay ha costruito negli anni un percorso artistico personale, distinguendosi per uno stile che fonde rap, pop e sonorità contemporanee.

Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad "Amici" di Maria De Filippi, l’artista ha consolidato la propria crescita artistica fino ad arrivare al prestigioso palco del Festival di Sanremo nel 2025, confermandosi come una delle voci emergenti più apprezzate del panorama musicale italiano.

L’appuntamento di Cortemilia rappresenta l’unica data live in Piemonte dell’artista, un evento esclusivo inserito nel programma della Fiera Nazionale della Nocciola.

Il concerto sarà a ingresso gratuito e offrirà al pubblico una notte di musica, adrenalina ed emozioni sotto le stelle all’interno di una delle manifestazioni più importanti e attese del territorio.