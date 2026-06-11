Leandro Colombari campione con i Lego a Carmagnola

Leandro Colombari, domenica 17 maggio, è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio con la sua originalissima creazione Lego nel concorso “I costruttori di domani” a Carmagnola.

Con una mongolfiera realizzata con pezzettini di costruzioni varie, caratterizzata dalla presenza scenica di luci, libretto di istruzioni interamente realizzato a mano e dello sfondo, il giovane di San Rocco di Bernezzo è riuscito a primeggiare nella categoria 10-14 anni.

“La passione per i Lego è nata fin da bambino, quando un ragazzo gli regalò alcuni suoi set che non utilizzava più; da quel momento in casa nostra non sono mai mancate queste costruzioni, diventando per lui una vera passione. Come famiglia abbiamo sempre cercato di supportarlo anche perché è una attività in cui precisione, inventiva e pazienza sono fondamentali”, afferma papà Diego.

Dopo il secondo posto nella medesima competizione, tre anni fa, due anni fa era già arrivata la prima posizione, mentre lo scorso anno purtroppo non è stata possibile la partecipazione; “Dopo la grande soddisfazione di aver partecipato alla finale di Palermo della First Lego League con la squadra junior della Artù Cuneo Roboteam, ora questa vittoria. Sono felice che questa mia grande passione, mi porti a scoprire nuove conoscenze e opportunità”, conclude Leandro Colombari.