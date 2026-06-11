A Torino la cerimonia del premio letterario Lions

Sabato 30 maggio, nella prestigiosa sede del Polo del ‘900 a Torino si sono tenute le premiazioni della edizione 2025-2026 -la settima del premio letterario Lions.

La prima sezione, dedicata alle migliori prefazioni pubblicate nell'ultimo anno, è stata vinta dallo scrittore Nicola Lagioia, per la prefazione a 'Cristo si è fermato ad Eboli' di Carlo Levi, Einaudi.

La seconda e la terza sezione sono dedicate agli studenti delle scuole superiori a cui è stato assegnato il compito di introdurre l’opera di Natalia Ginzburg.

Nella terza sezione – riservata alle opere multimediali- ha vinto il premio speciale Lions una studentessa dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano, Alessia Regis della IV classico.

La cerimonia di presentazione è stata un’interessante vetrina di tante riflessioni e elaborazioni prodotte dai numerosi studenti di Piemonte e Liguria che si sono cimentati nella lettura e analisi di vari testi della grande scrittrice torinese.

Grande dunque la soddisfazione per tutti i partecipanti, i vincitori, gli insegnanti e le famiglie e in particolare per Alessia per questo bel riconoscimento.