CICLISMO / A fine luglio torna il Giro della Provincia Granda, cresce l'attesa per la 16ª edizione della corsa riservata agli amatori

Sono state ufficializzate le date del Giro della Provincia Granda 2026 che, come ogni anno, caratterizzerà il finale del mese di luglio: la corsa, giunta alla sua 16ª edizione, partirà da Cuneo mercoledì 22 e arriverà a Mondovì domenica 26.

L’evento, organizzato dall’ASD Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo in collaborazione con l’ASD GS Passatore, presenterà sei frazioni mosse, per un totale di quasi 300 chilometri.

Percorso Ufficiale 16a Edizione:

Mercoledì 22 luglio (sera): Cuneo (cronoprologo di 1400 metri)

Giovedì 23 luglio (pomeriggio): Villanova Mondovì (tappa in linea di 80,0 km)

Venerdì 24 luglio (pomeriggio): Sale Delle Langhe (tappa in linea di 64,0 km)

Sabato 25 luglio (mattino): Chiusa di Pesio (tappa in linea di 54,0 km)

Sabato 25 luglio (pomeriggio): Pianfei (cronometro individuale di 10,8 km)

Domenica 26 luglio (mattino): Mondovì (tappa in linea di 85,0 km)

Queste le dichiarazioni di Vittorio Bongiovanni, ideatore della corsa cuneese: “Siamo giunti alla 16a edizione del Giro della Provincia Granda, corsa nata nel lontano 2010 e da sempre dedicata agli amatori, ovvero ciclisti che corrono per il puro piacere di divertirsi e faticare in bicicletta. Nonostante le difficoltà anche quest’anno siamo riusciti ad allestire un percorso di tutto rispetto con frazioni movimentate ed incerte. Partiremo mercoledì 22 luglio con il consueto cronoprologo di Corso Nizza a Cuneo, ormai vera e proprio vetrina del nostro Giro. Il nostro viaggio nella Provincia proseguirà i giorni seguenti nei Comuni di Villanova Mondovì, Sale Delle Langhe, Chiusa di Pesio, Pianfei fino ad arrivare domenica 26 a Mondovì. Ci aspetta una settimana impegnativa e approfitto per ringraziare tutti coloro che ci aiuteranno nella gestione e organizzazione della gara”.