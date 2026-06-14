Cuneo: "Can't Stop the Feeling", la scuola secondaria di primo grado di via Sobrero chiude l’anno ballando

Doppio successo per la Scuola Secondaria di primo grado “Da Vinci”.

La “Settimana dello Sport e del Benessere”, giunta alla sua seconda edizione nell’anno scolastico 2025/26, si è conclusa con un’esplosione di energia: un flash mob collettivo nel giardino dell’Istituto, con tutte le classi coordinate dal team docente.

Il progetto si è articolato in due momenti durante l’anno. La prima settimana, a febbraio, ha proposto un ricco programma tra sport, lezioni teoriche, laboratori sul benessere e testimonianze di atleti. La seconda ha animato gli ultimi tre giorni di scuola, dall’8 al 10 giugno, trasformando cortile e spazi esterni in un grande villaggio sportivo con numerose discipline protagoniste: pallacanestro, calcio, judo, dodgeball, danza sportiva e pallavolo.

Fondamentale il contributo di istruttori ed esperti esterni, tra cui ospite d’eccezione il tuffatore cuneese Eduard Timbretti, pluricampione europeo ed ex allievo della scuola. Accanto a loro, i docenti di Scienze Motorie e tutto il corpo insegnante hanno organizzato tornei e attività ludico-motorie coinvolgendo ogni classe in un clima di festa e sana competizione.

A chiudere la manifestazione, il flash mob sulle note di "Can't Stop the Feeling!" di Justin Timberlake. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, proprio come dice il testo: “Non riesco a fermare questa sensazione di gioia che ho sulla pelle, non riesco a smettere di ballare”. Un inno alla vita, alla spensieratezza e a quella voglia di fare che solo i ragazzi sanno trasmettere.

Il brano è diventato il saluto perfetto per tutti i ragazzi: un augurio di buone vacanze e buona vita, un promemoria per non smettere mai di essere felici e di inseguire i propri sogni. A rendere ancora più forte il messaggio, i cartelli con la scritta "Thanks World" alzati al cielo dai ragazzi: un grazie al mondo, alla scuola, alla vita per le amicizie, le risate e tutte le cose belle che questo percorso ha regalato.

“Sport significa rispetto, impegno e inclusione. Vedere i ragazzi così coinvolti è la soddisfazione più grande” commenta la dirigente scolastica Rosanna Blandi, “Volevamo chiudere con un gesto che restasse nel cuore dei ragazzi. Vederli tutti insieme, sorridenti e uniti, è il regalo più bello”.

La scuola ringrazia sentitamente tutte le società sportive del territorio e gli esperti intervenuti per la collaborazione e la professionalità dimostrate. Un grazie speciale anche ai docenti e a tutto il personale scolastico che hanno reso possibili queste giornate.











