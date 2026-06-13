Ceresole d'Alba, i bambini della Quinta Primaria realizzano uno spot sul uso responsabile dei media digitali con il green screen

Il grande panno verde nel laboratorio informatica li ha incuriositi al punto da chiedere alle maestre che cosa fosse e come poterci “giocare”. Da queste domande spontanee dei bambini, è nato “Dal verde al reale”, progetto della classe Quinta della Primaria di Ceresole d’Alba (parte dell’IC Arpino di Sommariva Bosco) attraverso il quale gli stessi bambini hanno realizzato uno spot sull’uso responsabile dei media digitali.

L’attività ha rappresentato anche l’esito concreto del programma di formazione “Rete senza fili” del Centro SteadyCam dell’Asl Cn2 rivolto ad alunne e alunni di 10 e 11 anni per migliorare le loro competenze e ridurre i rischi di dipendenza da smartphone e social network.

"Avevamo già sperimentato attività in classe durante le ore di Tecnologia nel 2023/2024 – spiega l’insegnante Stefania Bonetto -. In quest’ultimo anno scolastico, insieme alla collega Antonina Cavafondo, abbiamo rinnovato il percorso, integrandolo con il laboratorio per la realizzazione di un video relativo alle tematiche trattate a lezione".

La professoressa Valentina Brizio ha coordinato questo lavoro: "Bambine e bambini sono stati eccezionali: hanno ideato i testi, sperimentato e poi utilizzato in modo creativo il green screen per sovrapporre frame e grafiche, hanno anche girato le immagini e completato il montaggio con un software professionale installato sui computer della scuola".

Il risultato è il filmato che si può vedere su YouTube a questo indirizzo https://youtu.be/Qnc17j0fCdc?feature=shared , filmato che è stato presentato alle famiglie nell’incontro dello scorso 28 maggio. Ha partecipato anche Giuseppe Masengo, esperto del Centro Steadycam: citerà questa stessa serata nelle prossime edizioni del progetto come esempio di condivisione dell’esperienza tra ragazzi e loro familiari.

"Il lavoro portato avanti dalle insegnanti a Ceresole conferma quanto sia possibile coniugare innovazione e didattica a favore della crescita delle nostre bambine e dei nostri bambini – dice Anna Giordana, Dirigente scolastica dell’IC Arpino -. L’attività di produzione video si conferma come un ottimo strumento educativo perché, oltre a stimolare la progettazione e la capacità di comunicazione, promuove il lavoro di squadra e la cooperazione".