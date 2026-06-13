Mondovì, scuola e impresa si alleano: l'Istituto Cigna fa squadra con Futurely e Sacchi

Un ponte concreto tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro. Si è conclusa all’Istituto "Cigna – Baruffi – Garelli" di Mondovì la cerimonia finale del percorso di formazione e orientamento che ha coinvolto gli studenti delle classi quarta e quinta dell'indirizzo Elettronico (articolazione Automazione).

Il progetto, promosso dall'agenzia Futurely in collaborazione con Sacchi Elettroforniture – azienda leader nella componentistica elettrica –, è nato per avvicinare i ragazzi alle reali dinamiche aziendali.

Durante il percorso, gli studenti hanno dialogato direttamente con i professionisti del settore, approfondendo i temi delle nuove tecnologie e le opportunità del mercato. Un'esperienza che, oltre alle competenze tecniche, ha aiutato i ragazzi a scoprire le proprie attitudini e aspirazioni, regalando loro maggiore consapevolezza per le future scelte di studio e di carriera. La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione.