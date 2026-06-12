Saluzzo, il Soleri Bertoni Vocal trionfa a Pesaro: miglior coro a “Giovani in Crescendo”

Straordinario risultato per il Soleri Bertoni Vocal (gruppo musicale del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo), che ha conquistato una strepitosa vittoria al concorso “Giovani in Crescendo” di Pesaro, quale miglior coro.

Il concorso, bandito dall’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Comune di Pesaro, per l’edizione 2026 ha scelto la formula digitale, pensata per ampliare le possibilità di partecipazione e guardare avanti, senza rinunciare al rigore e allo spirito che da sempre lo contraddistinguono.

Il gruppo vocale del liceo saluzzese ha vinto con l’esecuzione di tre brani: Can You Hear Me di Bob Chilcott, Dancing Queen degli Abba e Fireworks di Katy Perry.

Ricordiamo che il Concorso, giunto alla sua 13ª edizione, è rivolto agli allievi delle Scuole Primarie, delle Scuole Medie e Medie ad Indirizzo Musicale, delle Scuole Superiori, dei Licei Musicali, dei Conservatori di Musica, delle Scuole ed Accademie Musicali private. Un’occasione preziosa per i giovani musicisti, chiamati a mettersi in gioco, crescere e farsi ascoltare.

Il gruppo, accompagnato al pianoforte dal prof. Stefano Eligi, è composto dalle studentesse: Ludovica Ughetti, Annalisa Maero, Martina Moresco, Sofia Chiri, Anna Einaudi, Francesca Frandino e Sofia Biolo ed è diretto dal Maestro Enrico Miolano. Il Vocal Lab è uno dei laboratori musicali proposti dal liceo Soleri Bertoni quale potenziamento dell’offerta formativa e gli incontri si svolgono settimanalmente, in orario extra curriculare.

"Un risultato che ci riempie di orgoglio – ha detto Enrico Miolano - e premia il valore e la crescita di queste studentesse. In questo anno scolastico si è portato avanti un lavoro importante sulla tecnica e sulla vocalità, e questo premio rappresenta per loro una gratificazione importante, che servirà sicuramente da stimolo per il futuro2.





