Alba, rinnovata l'area esterna dei locali comunali di via Generale Govone

È stata inaugurata ieri, domenica 14 giugno, la rinnovata area esterna dei locali comunali di via Generale Govone, al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha interessato il cortile e gli spazi pertinenziali dell'immobile, punto di riferimento per molti cittadini.

L’inaugurazione dei lavori si è svolta in occasione della “Festa d’estate” dei Centri di Incontro, un momento di convivialità durante il quale i partecipanti hanno trascorso un piacevole pomeriggio, accompagnati dalla musica del duo “Franca e Vito”. Si è tenuta inoltre la premiazione del Torneo di Bocce alla Baraonda che ha coinvolto nelle giornate di sabato e domenica principianti ed esperti giocatori in un clima di partecipazione, divertimento e condivisione.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Alberto Gatto, l'assessora ai Servizi sociali Donatella Croce, l’assessora alla Cultura Caterina Pasini, l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, l’assessora alle Politiche Giovanili Lucia Vignolo, il consigliere Mario Saturnino e numerosi tesserati dei centri cittadini e residenti nei minialloggi per anziani, che frequentano quotidianamente gli spazi che si affacciano sul cortile.

L'area riveste, infatti, una funzione sociale particolarmente significativa: qui hanno sede il Centro anziani del centro storico, i minialloggi comunali destinati alla terza età e la maggior parte degli uffici comunali della Ripartizione Servizi alla persona. La riqualificazione ha quindi avuto l'obiettivo di rendere questi spazi più accoglienti, sicuri, accessibili e funzionali per tutti gli utenti.

L'intervento, del valore complessivo di 50 mila euro, ha previsto il rifacimento della pavimentazione con asfaltatura e nuova segnaletica orizzontale per organizzare in modo più efficiente la viabilità interna e la sosta dei veicoli; la manutenzione e la ridefinizione delle aree verdi con la messa a dimora di due alberi a medio fusto per creare nuove zone d'ombra; la realizzazione di percorsi pedonali dedicati e di un nuovo impianto di irrigazione.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata al campo da bocce, con interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato il manto di gioco, il camminamento e le sedute circostanti. Completano il progetto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano, tra cui vasiere, panchine e rastrelliere per biciclette e il rifacimento della rampa di accesso alla struttura, progettata per garantire una migliore accessibilità e agevolare l'ingresso dei mezzi di emergenza e di primo soccorso, a beneficio della sicurezza e della tutela delle persone che frequentano l'immobile.

"Questa riqualificazione – dicono il sindaco Alberto Gatto e l’assessora Donatella Croce - rappresenta molto più di un semplice intervento di manutenzione: è un investimento sulla qualità della vita delle persone e sulla funzione sociale di uno spazio che ogni giorno accoglie cittadini, anziani e operatori dei servizi comunali. Abbiamo voluto rendere quest'area più bella, accessibile, sicura e funzionale, valorizzando il verde, migliorando la fruibilità degli spazi e intervenendo su luoghi di aggregazione importanti come il campo da bocce. La presenza oggi di tante persone testimonia quanto questo luogo sia vissuto e sentito dalla comunità. Continuare a investire in spazi dedicati alla socialità, all'inclusione e alla vicinanza dei servizi significa mettere concretamente al centro le persone e costruire una città sempre più attenta ai bisogni di tutti".