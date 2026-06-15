Biblioteca in festa a Vicoforte

La Biblioteca di Vicoforte, diretta da Sara Rossi, apre le sue porte alla comunità: una festa tra libri, giochi e premi. Sabato 27 giugno alle ore 16, nei locali posti nel Municipio in via Roma e nel giardino antistante , la biblioteca ospiterà una festa aperta al pubblico: un appuntamento speciale dedicato a tutti gli amanti della lettura e a chi desidera scoprire più da vicino il mondo della biblioteca, i suoi servizi, il patrimonio librario e i nuovi acquisti recentemente entrati a far parte della collezione.

Il programma del pomeriggio sarà ricco di iniziative per coinvolgere persone di tutte le età. Si inizierà alle ore 16.00 con la presentazione del libro “Rimasti a terra – Eroi ed eroine dimenticati dell’avventura spaziale”. L’autore, Andrea Ferrero , ingegnere spaziale specializzato nel progetto termico di satelliti scientifici e moduli abitati, vicepresidente del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, racconta nel suo libro storie e aneddoti di tutte quelle persone di cui non si ricordano i nomi, ma senza le quali, la corsa allo spazio sarebbe stata diversa. Dialogherà con l’autore Claudio Casagrande, ingegnere aerospaziale, attualmente in servizio presso il centro tecnologico di ricerca e test ESTEC dell’Agenzia Spaziale Europea, ESA, in Olanda.

In contemporanea i più piccoli saranno coinvolti in attività di lettura animata, disegno e giochi relativi allo spazio.

Il pomeriggio continuerà con il divertimento per grandi e piccini grazie al coinvolgente gioco della tombola a tema letterario, che permetterà la conoscenza di romanzi, personaggi e curiosità del mondo dei libri stimolando la partecipazione e favorendo momenti di condivisione tra i presenti.

"L'iniziativa - spiega la direttrice, Sara Rossi - rappresenta un'importante occasione per avvicinare la comunità alla biblioteca, un luogo che non è soltanto uno spazio dedicato alla raccolta e alla conservazione di libri, ma è soprattutto un punto di incontro, crescita culturale e condivisione per riscoprire insieme il piacere della lettura".

Saranno allestite aree tematiche per presentare i nuovi libri acquistati dalla biblioteca e i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le ultime novità editoriali, conoscere i nuovi titoli disponibili per il prestito e ricevere consigli di lettura in base ai propri interessi.

È possibile segnalare la partecipazione al n. 338 206 1317.