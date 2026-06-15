Voucher settimanali di sconto per i centri estivi vicesi

Anche per quest’anno la Giunta comunale ha approvato una misura specifica di sostegno economico a favore delle famiglie residenti a Vicoforte per l’iscrizione dei loro figli/e ai “Centri estivi/Estate ragazzi” promossi e gestiti da organizzazioni vicesi nell’estate 2026.

Il “voucher estate ragazzi” consiste in un “buono-sconto” riservato alle famiglie vicesi e utilizzabile per la riduzione dei costi dei servizi erogati durante l’estate, spendibile presso i gestori, di Vicoforte, dell’attività estiva prescelta che si sono accreditati. Sono quindi esclusi i Vicesi che frequentano analoghe iniziative in altri paesi.

Gli interessati devono rivolgersi al Comune il quale rilascia un voucher nominativo settimanale, non cedibile, del valore di venti euro che dovrà presentare alle strutture accreditate dal Comune. Lo sconto infatti sarà applicato direttamente dai gestori all’atto della presentazione del voucher al momento dell’iscrizione; il Comune provvederà poi a monetizzare direttamente tali gestori.

L’importo del voucher è di € 20,00/settimana e non può in ogni caso essere superiore al costo effettivamente sostenuto dalla famiglia per il/i servizio/i fruito/i. I voucher (nominativi e non cedibili) verranno erogati fino al raggiungimento delle risorse disponibili.

"Per il terzo anno consecutivo - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco - desideriamo sostenere economicamente le famiglie Vicesi che per una o più settimane fruiscono di servizi ricreativi ed educativi proposti a Vicoforte nel periodo estivo".