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Attualità | 15 giugno 2026, 10:29

Flavio Gastaldi sulla scomparsa di Danilo Desderi: “Ci lascia un uomo di grande valore, sempre attento alla sicurezza del territorio”

Il cordoglio del sindaco di Genola e presidente Unione del Fossanese a nome dell'ente per la disponibilità, l’equilibrio e il senso del dovere sempre messo in campo durante gli incontri decisionali. Era una figura di riferimento, a lungo ingegnere funzionario direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con straordinarie qualità

Flavio Gastaldi sulla scomparsa di Danilo Desderi: “Ci lascia un uomo di grande valore, sempre attento alla sicurezza del territorio”

La recente scomparsa a 61 anni di Danilo Desderi, a lungo direttore coordinatore speciale e ingegnere funzionario direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, ha destato profondo cordoglio nell’Unione del Fossanese, presieduta dal sindaco di Genola Flavio Gastaldi e diretta dal comandante della Polizia Franco Bruno. 

Gastaldi, in particolare, ha voluto esprimere, a nome di tutti i rappresentanti dell’ente, un messaggio di vicinanza e solidarietà: “A nome mio personale, della Giunta e di tutti i Comuni dell’Unione del Fossanese, esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Danilo Desderi. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di apprezzarne le straordinarie qualità professionali e umane, incontrandolo in numerose occasioni legate all’organizzazione e alla sicurezza delle manifestazioni sul nostro territorio. In ogni circostanza ha saputo distinguersi per competenza, disponibilità, equilibrio e profondo senso del dovere, rappresentando un punto di riferimento prezioso per amministratori, tecnici e organizzatori”.

La sua morte lascia un vuoto che va ben oltre l’ambito professionale. Conserviamo il ricordo di una persona seria, preparata e sempre disponibile al confronto, capace di coniugare il rigoroso rispetto delle regole con il buon senso e la ricerca delle soluzioni migliori per la collettività.

Alla moglie, ai figli e a tutti i familiari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. – ha concluso - Un pensiero di vicinanza e gratitudine va inoltre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e a tutti i colleghi del Corpo, che perdono un professionista stimato e un uomo di grande valore”.

Cristiano Sabre

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