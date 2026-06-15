Flavio Gastaldi sulla scomparsa di Danilo Desderi: “Ci lascia un uomo di grande valore, sempre attento alla sicurezza del territorio”

La recente scomparsa a 61 anni di Danilo Desderi, a lungo direttore coordinatore speciale e ingegnere funzionario direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, ha destato profondo cordoglio nell’Unione del Fossanese, presieduta dal sindaco di Genola Flavio Gastaldi e diretta dal comandante della Polizia Franco Bruno.

Gastaldi, in particolare, ha voluto esprimere, a nome di tutti i rappresentanti dell’ente, un messaggio di vicinanza e solidarietà: “A nome mio personale, della Giunta e di tutti i Comuni dell’Unione del Fossanese, esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Danilo Desderi. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di apprezzarne le straordinarie qualità professionali e umane, incontrandolo in numerose occasioni legate all’organizzazione e alla sicurezza delle manifestazioni sul nostro territorio. In ogni circostanza ha saputo distinguersi per competenza, disponibilità, equilibrio e profondo senso del dovere, rappresentando un punto di riferimento prezioso per amministratori, tecnici e organizzatori”.

“La sua morte lascia un vuoto che va ben oltre l’ambito professionale. Conserviamo il ricordo di una persona seria, preparata e sempre disponibile al confronto, capace di coniugare il rigoroso rispetto delle regole con il buon senso e la ricerca delle soluzioni migliori per la collettività.

Alla moglie, ai figli e a tutti i familiari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. – ha concluso - Un pensiero di vicinanza e gratitudine va inoltre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e a tutti i colleghi del Corpo, che perdono un professionista stimato e un uomo di grande valore”.