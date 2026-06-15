Proseguono le sostituzioni delle carte di identità nel Comune di Vicoforte

Con l’avvicinarsi della scadenza del 3 agosto per la validità delle carte di identità cartacee nel mese di giugno il Comune dedica uno sportello specifico per agevolarne la sostituzione con l’emissione di quelle elettroniche (CIE).

Sarà possibile accedere tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle 12:30 e nelle ore serali di giovedì 18 e 25 giugno e martedì 23 e 30 giugno dalle ore 17 alle ore 20.

Per la sostituzione occorrerà presentarsi personalmente e con la tessera sanitaria, una fotografia recente in formato tessera su sfondo bianco ed il documento da sostituire; il pagamento per l’emissione della nuova carta dovrà essere effettuato con carta bancomat o con Satispay.