Il Solstizio d'estate al Castello di Mombasiglio con la presentazione di “Da Sant’Agostino a Fratello Sole. L’infinito dentro di noi”

Domenica 21 giugno, alle ore 15, il suggestivo parco del Castello di Mombasiglio farà da cornice a un appuntamento culturale dedicato al Solstizio d’Estate, momento simbolico dell’anno in cui la luce raggiunge il suo apice e invita alla riflessione sul rapporto tra uomo, natura e spiritualità.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione di “Da Sant’Agostino a Fratello Sole. L’infinito dentro di noi” e vedrà protagonista il professor Aldo Intagliata, autore dell’opera, che dialogherà con la giornalista Paola Scola.

L’iniziativa si inserisce nel tradizionale programma culturale promosso in occasione del Solstizio d’Estate dal circuito di Villa Tornaforte Aragno di Cuneo, una rete che coinvolge una decina di castelli, dimore storiche e siti di particolare interesse della provincia, uniti dall’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio attraverso eventi di alto profilo.

Anche quest’anno la Fondazione Castello di Mombasiglio aderisce al progetto, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e approfondimento in uno dei luoghi più significativi del Monregalese.