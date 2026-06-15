Rifiuti in Langhe e Roero: clienti e fornitori promuovono Str. Indice di gradimento oltre il 92% per gli uffici amministrativi

Si sono concluse con risultati ampiamente positivi le due indagini di "customer satisfaction" promosse da Società Trattamento Rifiuti Str per valutare il livello di soddisfazione relativo ai servizi amministrativi e contabili erogati nei confronti di fornitori e clienti nel corso del 2025.

Nata nel maggio 2004, Str si occupa della gestione dei rifiuti nel comprensorio albese e braidese. È una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica. Il suo capitale è detenuto interamente dai 54 comuni che formano il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti.

Le rilevazioni fanno seguito a quelle degli anni passati incentrate sulla gestione dei centri di raccolta, sui servizi di igiene urbana e sull'ecosportello, tutte caratterizzate da ampi apprezzamenti da parte dell’utenza.

Le attività di indagine, svolte nei mesi scorsi dall’Associazione Ambiente in Circolo, hanno coinvolto complessivamente 426 soggetti tra clienti e fornitori attraverso questionari online e telefonici, garantendo un livello di attendibilità statistica molto elevato.

Per quanto riguarda i fornitori, i risultati evidenziano un eccellente livello di soddisfazione, con un indice di gradimento del 92.7% (pari a 4.63 punti su 5). Tra gli aspetti più apprezzati emergono la cortesia e la professionalità del personale, il rispetto dei tempi di pagamento, la disponibilità degli uffici e la precisione nella gestione dei documenti e della fatturazione elettronica.

Ottimo anche il quadro relativo ai clienti, dove la valutazione complessiva ha raggiunto un gradimento dell’85.6% (4.28 su 5). I punteggi migliori si registrano ancora una volta sulla cortesia degli operatori, sulla correttezza e sulla chiarezza delle fatturazioni. L’indagine ha tuttavia evidenziato anche alcuni possibili ambiti di miglioramento legati alla tempestività delle risposte, elementi sui quali Str potrà sviluppare puntuali interventi organizzativi.

"Per la prima volta abbiamo misurato in modo sistematico la qualità dei nostri servizi amministrativi e il livello di fiducia che clienti e fornitori ripongono nei nostri uffici: un'indagine che risponde anche agli obblighi previsti da Arera, ma che per noi ha un valore che va oltre il mero adempimento", commenta Gian Mario Giolito, presidente di Str. Il quale conclude: "Siamo grati ai nostri interlocutori per aver partecipato a queste indagini: i risultati ottenuti costituiranno infatti una base utile per indirizzare future azioni di miglioramento interno, pianificare interventi formativi e rafforzare la qualità dei servizi erogati".