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Attualità | 15 giugno 2026, 16:57

Alba si illumina di viola per la Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica

Il 29 giugno il Palazzo comunale aderisce alla campagna nazionale per sensibilizzare su una malattia rara

Alba si illumina di viola per la Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica

In occasione della XVII Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica, in programma il 29 giugno, anche Alba partecipa alla campagna nazionale “Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica”. Nella notte tra il 29 e il 30 giugno il Palazzo comunale si illuminerà di viola, in segno di vicinanza alle persone affette da questa malattia rara e ai loro familiari.

L’iniziativa coinvolge circa un centinaio di Comuni in tutta Italia, da Milano a Palermo, passando per Torino, Firenze, Napoli e Venezia, che illumineranno edifici simbolo per richiamare l’attenzione pubblica su una patologia ancora poco conosciuta.

Il colore viola non è casuale: richiama infatti il fenomeno di Raynaud, noto come il disturbo delle “dita viola”, che rappresenta uno dei principali segnali precoci della sclerosi sistemica e di altre malattie del tessuto connettivo. Un sintomo spesso sottovalutato, ma che può rivelarsi determinante per una diagnosi tempestiva e per l’avvio di cure adeguate.

La Giornata mondiale rappresenta un momento importante per accendere i riflettori sulle criticità ancora presenti, a partire dalle difficoltà di accesso alle cure e dalla disomogeneità dei servizi sul territorio nazionale. Restano centrali anche temi come il riconoscimento dell’invalidità civile sin dalla diagnosi, le tutele in ambito lavorativo e scolastico, il diritto al telelavoro, il supporto psicologico e il pieno riconoscimento del ruolo del caregiver.

Promotrice della campagna è la Lega Italiana Sclerosi Sistemica, associazione nata nel 2010 su iniziativa di pazienti e familiari, oggi punto di riferimento a livello nazionale. L’organizzazione accompagna le persone nel percorso diagnostico e terapeutico, promuove informazione e sensibilizzazione e sostiene la ricerca scientifica per migliorare le prospettive di cura e la qualità della vita.

«Con questa campagna di sensibilizzazione nazionale la Lega Italiana Sclerosi Sistemica rinnova il proprio impegno nel promuovere informazione, diagnosi precoce, tutela dei diritti e ricerca scientifica», sottolinea la presidente Aloise.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo ufficiostampa@sclerosistemica.info o ai numeri 02 7709 3792 e 380 479 4870.

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