Diocesi di Alba: uffici della Curia accorpati in cinque ambiti. Dal vescovo lunga serie di nomine

Una profonda riorganizzazione e una stagione di nomine destinate a ridisegnare la geografia ecclesiale del territorio. Nella giornata di fraternità tenutasi a Valdieri giovedì 11 giugno, il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, ha comunicato ai sacerdoti le novità per la Chiesa locale, nate alla luce del Cammino sinodale e della recente visita pastorale.

La principale riforma strutturale riguarda la Curia vescovile, i cui uffici vengono accorpati in 5 grandi ambiti operativi coordinati da un moderatore. L'ambito servizi generali e amministrativi sarà guidato dalla moderatrice Silvia Gallarato (che assume anche la direzione dell'ufficio beni culturali ed edilizia di culto, affiancata da Silvia Trinchero all'amministrativo, Marianna Ceppa ai pellegrinaggi e il diacono Bernardo Milanesio al sostegno economico).

L'ambito annuncio e famiglia vede provvisoriamente un moderatore da definire, con don Emiliano Rabellino alla catechesi, i coniugi Andrea Pereno e Federica D’Aleo con don Filippo Torterolo alla famiglia, lo stesso don Torterolo ai giovani e vocazioni (coadiuvato da padre Cleto Bonasia per i ministranti), don Francesco Mollo alla liturgia, Irene Boasso, Giacomo Rinaldi e don Andrea Chiesa alla pastorale giovanile.

L'ambito sociale è affidato al moderatore Angelo Vero (con don Domenico Degiorgis alla Caritas, don Domenico Bertorello alla salute e monsignor Giovanni Manzone al lavoro).

L'ambito missionario va a don Flavio Costa (con Patrizia Manzone e Michael Kasela alla cooperazione, Roger Davico a Migrantes e don Adriano Rosso al dialogo).

Infine, l'ambito formazione sarà coordinato da Luciano Marengo (con don Piero Racca alla cultura e formazione, e don Giusto Truglia alle comunicazioni sociali).

Sul fronte dei vicari foranei per il quinquennio 2026-2031, le nomine decorreranno dal 1° luglio 2026 e riguarderanno: don Gianluca Zurra (Alba), don Savio Manzone (Valle Tanaro), don Paolo Marenco (Sinistra Tanaro), don Francesco Mollo (Roero), don Filippo Torterolo (Cherasco), don Mauro Molinaris (Valli Belbo e Tinella), don Mario Merotta (Langa) e don Maurizio Penna (Cortemilia).

Molti gli avvicendamenti ufficializzati oggi, lunedì 15 giugno. Dal 1° settembre 2026 Irene Boasso, Giacomo Rinaldi e don Andrea Chiesa subentrano a don Maurizio Penna alla pastorale giovanile. Don Filippo Torterolo sostituisce don Edoardo Olivero come referente del Seminario di Torino. All'ufficio Migrantes, il canonico don Paolo Rocca lascia la direzione per limiti di età a Roger Davico dal 1° ottobre 2026, mantenendo la cura di giostrai e nomadi. Dal 5 ottobre don Giovanni Ciravegna lascia la sezione pellegrinaggi, mentre il diacono Edoardo Marengo conclude il mandato alla catechesi.

Sul piano parrocchiale, sono state accolte le rinunce per limiti di età di don Massimo Ferrio (Monforte) e di don Claudiu Istoc (Corneliano), che rientra in Romania. Dal 1° luglio don Remus-Alin Toma sarà l'amministratore di Corneliano, dove dal 1° settembre arriverà come collaboratore don Dieudonné Desiré Ngono. Sempre dal 1° settembre 2026, don Bruno Cerchio e don Mario Merotta saranno co-parroci di Monforte, Roddino e Perno, con don Massimo Ferrio e il diacono Edoardo Marengo collaboratori pastorali. Il diacono Alberto Adriano si trasferisce alla vicaria di Cortemilia, mentre don Andrea Chiesa diventa assistente dell'Azione Cattolica Giovani al posto di don Corrado Bolla.