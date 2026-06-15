“Attori in Corso”, a Saluzzo la prova aperta del laboratorio teatrale

Sabato 27 giugno alle ore 17.00, presso “Il Quartiere” ex Caserma Mario Musso piazza Montebello 1, Saluzzo, andrà in scena la restituzione pubblica del laboratorio "Attori in Corso", un percorso teatrale che ha coinvolto le persone del Centro Diurno e della Comunità "I Girasoli" di Cussanio, strutture dirette dal Dott. Andrea Barbieri, del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL CN1, con la collaborazione e il patrocinio di Città di Saluzzo e Terres Monviso.

Il progetto, sostenuto dall'associazione DIAPSI, ha preso forma attraverso 10 incontri condotti dal formatore teatrale Claudio Del Toro, in collaborazione con gli operatori delle strutture, con l’obiettivo di fare avvicinare i partecipanti al gioco del teatro in un’atmosfera non competitiva e di stimolo reciproco. Un percorso collettivo che ha permesso di mettersi in relazione con l’altro e con la dimensione scenica favorendo le particolarità e il potenziale artistico di ognuno attraverso il gioco del teatro, in un clima di rispetto e di ascolto dove ogni individuo si possa sentire libero di esprimere la propria creatività.

L’evento sarà una vera e propria prova aperta in cui i partecipanti esprimeranno loro stessi attraverso la mitologia greca, in una esperienza immaginativa che prende vita “Nel giardino degli dei”.

L’ingresso è gratuito, si invitano gli interessati a prenotare il proprio posto al 3409097776 entro il 25 giugno 2026 fino ad esaurimento posti.