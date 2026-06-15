“Passi di Vita” al Parco Fluviale: natura e solidarietà per promuovere la donazione

Si è concluso con un bilancio decisamente positivo “Passi di Vita”, l’evento con visita guidata che si è svolto sabato 6 giugno nell’area pic-nic del Viale degli Angeli, in zona Santuario a Cuneo. L’iniziativa, promossa dall’AIDO Intercomunale Cuneo–Borgo San Dalmazzo ODV in collaborazione con il CSV Società Solidale ETS e con il patrocinio della Città di Cuneo, ha saputo coniugare in modo originale la promozione della cultura della donazione con l’attenzione alla prevenzione e agli stili di vita sani.

La giornata si è aperta con una passeggiata guidata all’interno del parco fluviale condotta da Stefania Dell’Anese, dottoressa in Scienze Naturali ed erborista, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle specie vegetali tipiche dell’ambiente. Durante il percorso sono state illustrate le caratteristiche di erbe spontanee e alberi, insieme ai loro utilizzi e al ruolo fondamentale nell’ecosistema.

Particolare attenzione è stata dedicata al valore simbolico di alcune piante. La betulla, con la sua capacità di crescere anche in terreni difficili, è stata presentata come emblema di rinascita e speranza, mentre il tiglio, con i suoi fiori e la sua ampia chioma, è stato associato ai concetti di accoglienza e cura, diventando metafora concreta del dono.

Proprio l’osservazione della natura ha offerto lo spunto per riflettere sull’importanza della solidarietà: così come ogni elemento naturale contribuisce all’equilibrio dell’ambiente, anche la donazione degli organi rappresenta un gesto capace di restituire vita e futuro ad altre persone.

“I valori di rispetto, cura e solidarietà che si trovano in natura sono gli stessi che ispirano l’impegno di AIDO nella promozione della cultura della donazione”, ha sottolineato Gianfranco Filippi, presidente del gruppo intercomunale Cuneo–Borgo San Dalmazzo.

Momento particolarmente intenso è stato quello della testimonianza di Vincenzo Massa, trapiantato di fegato da undici anni e socio attivo AIDO, che ha condiviso la propria esperienza, suscitando forte partecipazione tra i presenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione nel diffondere una cultura del dono consapevole e responsabile. Per informazioni sulle attività future o sulle modalità di adesione, è possibile contattare il numero 348 2900247 oppure scrivere a cuneo.comune@aido.it.