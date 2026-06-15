Al monastero di Rifreddo il solstizio d’estate tra luce e musica

Un’esperienza tra spiritualità, natura e arte accompagnerà l’alba del solstizio d’estate al monastero cistercense di Santa Maria della Stella di Rifreddo. Sabato 21 giugno, alle 7.30, l’associazione Luna Lucebat propone un appuntamento che unisce la suggestione della luce solare all’interno dell’edificio sacro con un momento musicale dal vivo.

Nei monasteri cistercensi, infatti, il solstizio rappresenta un momento simbolico di profonda connessione tra i ritmi naturali e la dimensione spirituale. Molte chiese sono orientate lungo l’asse est-ovest e proprio in questa occasione il sole, sorgendo, illumina progressivamente gli spazi interni. A Rifreddo il fenomeno sarà visibile attraverso le monofore dell’abside rivolte a est, offrendo uno spettacolo di particolare suggestione.

Ad accompagnare la levata del sole sarà un breve concerto del Duo Viola e Contrabbasso, con Laura Domenis alla viola ed Edoardo Dolci al contrabbasso, che eseguiranno brani tratti dall’opera 39 di Reinhold Glière e il “Largo” dalla Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák.

Al termine è prevista una colazione con prodotti locali, seguita dalla possibilità di visitare il monastero e di assistere alla proiezione di un video dedicato alla sua storia, realizzato in occasione degli 800 anni del complesso. La postazione multimediale è inserita nel circuito “Chiese a porte aperte”, promosso dalla Consulta per i beni ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione al numero 349 3315312.