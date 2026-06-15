METEO / Estate in spolvero, con temporali da martedì

Nei prossimi giorni avremo tempo estivo classico, caratterizzato da caldo anche intenso con intervalli temporaleschi da mercoledì. Dal prossimo week-end dominio inconstrastato dell'alta pressione.

Ecco quanto emerso dall'ultimo report IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sull'impatto di El Niño in Italia:

El Niño influenza l'Italia principalmente esacerbando gli estremi del cambiamento climatico, portando a ondate di calore più intense, un maggiore rischio di alluvioni e un meteo invernale imprevedibile. Poiché l'Europa è geograficamente lontana dall'Oceano Pacifico, gli impatti di El Niño arrivano come già scritto, attraverso percorsi atmosferici indiretti.

Tuttavia attenti agli effetti delle ondate di calore, idratatevi, evitate le ore più calde ed utilizzate in modo consapevole le protezioni solari e i sistemi di ventilazione e condizionamento per non creare scompensi al fisico

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi lunedì 15 a mercoledì 17 giugno. Cielo generalmente poco nuvoloso, il mattino , nubi cumuliformi il pomeriggio. Da domani si accenderanno i primi focolai temporaleschi a partire dal settore Nord Occidentale del Piemonte , in estensione a quello occidentale. L'area temporalesca parrebbe essere confinata dapprima ai settori vicino ai rilievi alpini in estensione mercoledì anche al torinese e cuneese.

Temperature prettamente estive e caldo in aumento, con massime sui 30/31 °C. Minime attorno 16/20 °C. Venti assenti o deboli variabili e a regime di brezza tra oggi e domani, moderati da Sud-Est al mare. Raffiche intense possibili durante i temporali, in particolare mercoledì.

Giovedì 18 giugno. Sereno o poco nuvoloso il mattino con aumento delle nubi convettive dal pomeriggio e possibili temporali emperature massime in aumento sui 35°C sul settore di pianura e 30°C al mare ove i venti saranno moderati da Sud-Est

Tendenza fine settimana. L'alta pressione si rinforzerà nuovamente su tutto il Mediterraneo centrale a partire da sabato, con caldo intenso. Ecco la classica canicola estiva

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Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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