L'ombra del dolo su un incendio sterpaglie a Govone: notte di superlavoro per Vigili del Fuoco e AIB

Una nottata di intenso lavoro per i vigili del fuoco dell'Astigiano, impegnati su diversi fronti a causa di alcuni incendi di sterpaglie e aree boschive che si sono verificati tra la serata di ieri e le prime ore di oggi.

Due fronti impegnativi

Il primo rogo, di dimensioni più estese, ha interessato il territorio di Govone che, anche se in provincia di Cuneo è sull confine astigiano.

Per domare le fiamme, che hanno impegnato le squadre per diverse ore tra le 19.30 e le 23.30, è stato essenziale il supporto del distaccamento di Alba, Canelli e dei volontari antincendio boschivo. Parallelamente, per l'emergenza scattata a Castell'Alfero si è reso necessario l'invio della seconda partenza, coadiuvata dall'autobotte della sede centrale per un totale di sette operatori impiegati sul campo.

Le indagini in corso

Le sterpaglie andate a fuoco hanno destato una certa preoccupazione operativa ma anche investigativa. Per quanto riguarda il vasto episodio di Govone, infatti, prende corpo l'ipotesi che il rogo non sia di origine accidentale. Le autorità competenti hanno già richiesto l'intervento dei carabinieri, che stanno procedendo con i necessari accertamenti.



