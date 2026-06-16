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Curiosità | 16 giugno 2026, 17:36

“Ganbaru”, non mollare mai: da Alba a Tokyo il messaggio della Nutella regalata alla premier giapponese [VIDEO]

Giorgia Meloni dona a Sanae Takaichi un barattolo personalizzato della Ferrero con la parola simbolo della resilienza giapponese e le bandiere dei due Paesi

C’è anche un pezzo di Granda nella visita ufficiale che oggi, martedì 16 giugno, ha portato a Roma il Primo ministro giapponese Sanae Takaichi. 

Durante la cerimonia di accoglienza e gli incontri istituzionali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto infatti un dono dal forte valore simbolico e profondamente legato al territorio cuneese: un’edizione speciale e personalizzata di Nutella, il prodotto più celebre della Ferrero di Alba nel mondo.

"È per me un onore accogliere la mia amica Sanae. Italia e Giappone sono alleati strategici destinati a lavorare insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità", ha dichiarato Meloni nel corso della visita.

Accanto alle parole, come da tradizione nelle visite di Stato, è arrivato anche un regalo significativo. La premier italiana ha consegnato alla leader giapponese un barattolo esclusivo di Nutella con una grafica speciale che riporta le bandiere italiana e giapponese e la scritta “Ganbaru”.

Non si tratta di una scelta casuale. Il termine giapponese Ganbaru (頑張る) è uno dei concetti più radicati nella cultura del Paese del Sol Levante e significa “fare del proprio meglio”, “perseverare”, “resistere alle difficoltà”. In altre parole, non mollare mai, affrontando gli ostacoli con determinazione e spirito di sacrificio.

GUARDA IL VIDEO:

redazione

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