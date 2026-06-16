Bra ha celebrato le sue "Orbite Interiori": conclusa l'8ª edizione del festival delloyoga al parco della Zizzola [FOTO]

Si è conclusa domenica 7 giugno al Parco della Zizzola l'ottava edizione del Festival dello Yoga di Bra, che quest'anno ha scelto come tema "Sole e Luna - Orbite Interiori", invitando il pubblico a esplorare le energie complementari che abitano ogni persona: movimento e ascolto, azione e contemplazione, forza e sensibilità.

Per due giorni il parco si è trasformato in uno spazio di incontro aperto alla cittadinanza, accogliendo pratiche, meditazioni, incontri culturali e momenti di condivisione guidati da insegnanti provenienti da percorsi differenti. Un programma particolarmente ricco e variegato che ha offerto ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi a molteplici approcci e tradizioni, confermando la vocazione del Festival come luogo di dialogo e confronto. Ci sono stati approfondimenti dedicati alla filosofia e alla tradizione dello yoga, che hanno offerto occasioni di riflessione e ne hanno ampliato la visione riportandolo alle sue antiche origini.

Uno degli aspetti più significativi dell'edizione 2026 è stata la partecipazione attiva della comunità degli insegnanti, molti dei quali hanno scelto di prendere parte anche alle lezioni dei colleghi, contribuendo a creare un clima di scambio autentico e di crescita reciproca.

Un momento speciale è stato dedicato alla presentazione del libro di Donatella Signetti "Perché abbiamo bisogno della Dea".

In coerenza al carattere di solidarietà della parola yoga (unione in sanscrito) anche quest'anno abbiamo offerto uno spazio per una associazione umanitaria. Il sabato mattina, 6 giugno, il responsabile locale dell'associazione Emergency, ne ha presentato le attività a cui è seguita una raccolta di contributi volontari.

Tra gli elementi più incoraggianti emersi dall'edizione 2026 vi è la capacità del Festival di attrarre un pubblico proveniente da un bacino sempre più ampio. Sono stati registrati ingressi dalle province di Cuneo, Torino e Asti, oltre ad alcune presenze da fuori regione. Particolarmente significativa anche la partecipazione trasversale per età, con praticanti e curiosi di generazioni diverse che hanno condiviso gli stessi spazi, contribuendo a creare quell'atmosfera di apertura e dialogo che da sempre caratterizza il Festival dello Yoga di Bra.

Il festival aveva preso avvio già il 24 maggio con l'evento speciale organizzato sull'Ala di Bra, un'anteprima che ha portato la pratica nel cuore della città e che avrà un seguito nei prossimi mesi: gli organizzatori stanno infatti lavorando a un nuovo appuntamento "Off" previsto per settembre in un'altra area del centro cittadino, con l'obiettivo di continuare a portare lo yoga negli spazi urbani e favorire l'incontro con nuovi pubblici.

L'esperienza del Festival non si conclude tuttavia con l'appuntamento braidese. Il percorso proseguirà il 20 e 21 Giugno a Cascina Bauci con "Yoga Day & More", a La Morra, con un fine settimana dedicato alla pratica, all'approfondimento e alla vita comunitaria immersa nel paesaggio delle Langhe, ideale prosecuzione dello spirito che ha animato questa edizione.

L'iniziativa nasce da Cascina Bauci, luogo esperienziale tra arte, benessere e degustazioni, diretto da Marta Indra di Giulio, con il coordinamento di Emanuele Buganza, in collaborazione con l'associazione ORORA-NLC Italia e il Festival dello Yoga di Bra, con l'intento di creare un'esperienza multidisciplinare gratuita e aperta al pubblico dedicata allo yoga, alla meditazione, alle pratiche olistiche, all'alimentazione consapevole, all'arte e alla connessione con la natura, coinvolgendo insegnanti, associazioni e realtà del territorio.

Si partirà dalla serata del sabato 20 per un momento di convivialità e improvvisazioni elettroniche in natura di due artisti, Edmondo Antonioni e Raffaele Ricciardi dalle 18.30-22.30. L'evento è gratuito e chi vuole può fare aperitivo o pic Nic. Proseguiamo domenica 21 con colazione offerta h 9.30 e pratiche fini h 18.

Prenotazioni: https://fienta.com/it/yoga-day-and-more

L'Associazione Orora-NLC Italia desidera ringraziare tutti gli insegnanti, i volontari, i partecipanti, il Comune di Bra, l'Ufficio Turistico, gli sponsor Banca di Cherasco e Gemini Project e i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.

Il lavoro per la prossima edizione è già iniziato. L'obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la comunicazione e la rete di collaborazioni territoriali, affinché il Festival possa continuare a crescere e a rappresentare un'occasione di incontro, cultura e partecipazione.