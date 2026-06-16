A Roccavione la prima proiezione piemontese del pluripremiato docufilm “Le Cicogne di Chernobyl”

Sabato 20 giugno , alle 18, la Biblioteca comunale di Roccavione, in Piazza Don Chesta 4, ospiterà la proiezione gratuita del pluripremiato documentario “Le Cicogne di Chernobyl”, prodotto da Cittadini del Mondo ODV – Cinema per il Sociale, in collaborazione con RAI Teche e RAI Sardegna, per la regia di Karim Galici.

L’appuntamento, promosso in collaborazione con il Comune di Roccavione e il Comitato Incontri in Vetrina, sarà arricchito dalle testimonianze di chi, nel territorio cuneese, contribuì all’accoglienza dei bambini provenienti dalle aree contaminate dopo il disastro nucleare del 26 aprile 1986.

Il documentario racconta l’accoglienza in Italia dei bambini provenienti dalle aree contaminate di Chernobyl: oltre 700.000 minori furono ospitati nel nostro Paese, pari a più del 60% di tutti i bambini accolti all’estero nei programmi di risanamento e solidarietà. Pur nascendo da una storia maturata in Sardegna, il film restituisce una mobilitazione che attraversò l’intera Italia, coinvolgendo famiglie, associazioni, parrocchie, enti locali e reti di volontariato.

Anche il Piemonte e il territorio cuneese hanno partecipato a questa pagina di storia civile. Per questo la serata di Roccavione sarà arricchita dalle testimonianze di chi, nel territorio, contribuì a organizzare l’accoglienza o aprì la propria casa ai bambini provenienti dalle zone contaminate.

Attraverso testimonianze dirette, materiali d’archivio e immagini realizzate anche nella zona di esclusione intorno alla centrale di Chernobyl, “Le Cicogne di Chernobyl” ricostruisce una vicenda che ha trasformato il dolore di una tragedia internazionale in incontro, memoria e solidarietà concreta.

Il film ha già ricevuto tre riconoscimenti: il premio per la Miglior Regia al San Giò Verona Video Festival, il Premio Cinema Sociale al San Benedetto International Film Festival e il premio come Miglior Documentario al Festival Internazionale del Cinema Dino De Laurentiis.

Dopo l’anteprima nazionale alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, il documentario è stato presentato in numerose città italiane, tra cui Cagliari, Napoli, Arezzo, Genova, Verona, Vicenza, Como, Belluno e Gorizia, e all’estero a Vienna, Lugano, Madrid, Valencia e nei capoluoghi dei Paesi Baschi. Ha inoltre ottenuto selezioni in diversi festival e contesti culturali internazionali, tra cui il Portobello Film & Art Festival di Londra, il TINFF – Toronto International Nollywood Film Festival, l’International Documentary and Short Film Festival of Kerala in India, il VisualFest dell’Università Roma Tre, l’i-Fest International Film Festival, Capri Hollywood e il Festival di Spello e dei Borghi Umbri.

La tappa di Roccavione si inserisce nel percorso di proiezioni itineranti che sta portando “Le Cicogne di Chernobyl” in diverse regioni italiane e all’estero. Dopo l’appuntamento piemontese sono previste nuove iniziative internazionali, tra cui le proiezioni in Germania, a Potsdam e Magdeburg, e quella di luglio a Tokyo.

Un elemento centrale del progetto è anche l’accessibilità. Il film è disponibile attraverso l’app gratuita MovieReading, con audiodescrizione in italiano per persone cieche e ipovedenti e sottotitoli descrittivi per persone sorde, rendendo la visione accessibile a un pubblico più ampio.

La proiezione di Roccavione fa parte della rassegna itinerante “Rete di Interconnessioni Sociali”, promossa da Cittadini del Mondo ODV – Cinema per il Sociale con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che ha contribuito anche alla produzione del film.

APPUNTAMENTO

ROCCAVIONE

Sabato 20 giugno 2026, ore 18:00

Biblioteca comunale di Roccavione

Piazza Don Chesta 4

Ingresso gratuito