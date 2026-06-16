A Magliano Alfieri torna “Luglio nel parco Alfieri – Parole e Musica”

Il “Belvedere” di Magliano Alfieri ospiterà la rassegna estiva “Luglio nel Parco Alfieri 2026 - Parole e Musica” organizzata e promossa dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il Comune.

Con un format ormai rodato ed efficace, la rassegna giunta alla 13a edizione, propone 5 appuntamenti letterari in cui le parole degli scrittori si alterneranno con la musica, in una sinergia potente e suggestiva.

Si comincerà giovedì 2 luglio, alle ore 21, con il romanzo “La peggior specie” di Maurizio Torchio, un’indagine dai toni noir sullo sfondo delle Langhe, accompagnato dalle suggestioni sonore de “I Farina Tree Duo”. Si continuerà giovedì 9 luglio con Elena Varvello, autrice torinese, fresca di candidatura nella cinquina del Premio Campiello, che con il suo romanzo “La vita sempre” ci trasporta tra le vie della città di Alba nel periodo tra le due guerre insieme alle canzoni proposte dagli “Arzigh”.

Giovedì 16 le parole saranno affidate all’autrice Anna Pavignano, celebre sceneggiatrice, candidata all’Oscar con il film “Il postino”, che ha dato nuovo respiro alla sua penna con il romanzo “Come sale sulla pelle”. A completare la serata il gruppo “I Musicanti”.

Andrea Vitali sarà l’autore protagonista della serata del 23 luglio con il suo ultimo romanzo “Il piede nella fossa”, accompagnato dalla musica di Antonella e Daniele.

Giovedì 30 luglio la chiusura della rassegna sarà affidata alla scrittrice genovese Cinzia Pennati, con il romanzo “Questioni di famiglia” e ai musicisti albesi Letizia e Andrea Neri.

Le serate avranno inizio tutte alle 21 e in caso di maltempo si svolgeranno all’interno del Salone degli Specchi del Castello.

In apertura ad ogni serata, lo chef Stefano Paganini presenterà un’anteprima culinaria con la cena tematica ispirata al libro in programma.

Per info e prenotazioni contattare il ristorante al numero 0173/66244 o via mail info@stefanopaganini.it