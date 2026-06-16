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Volley | 16 giugno 2026, 17:46

VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley, confermato Bramard come preparatore atletico

Continuità nello staff delle Gatte in vista della Serie A1: “Per me è come essere a casa”

VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley, confermato Bramard come preparatore atletico

Sarà ancora Ezio Bramard il preparatore atletico di Cuneo Granda Volley per la prossima stagione. Prosegue così il rapporto tra il club biancorosso e il professionista cuneese, figura di esperienza e riferimento all’interno dello staff tecnico.

Una conferma nel segno della continuità per la società, che punta a consolidare il lavoro svolto e a preparare al meglio le Gatte in vista del campionato di Serie A1. Bramard metterà ancora una volta a disposizione competenze e conoscenza dell’ambiente per accompagnare la squadra nel percorso stagionale.

Sono contento di restare a Cuneo nella prossima stagione, per me è come essere a casa ormai – ha dichiarato Bramard –. Ora vediamo di conoscere bene le nuove atlete e trovare il modo migliore di preparare la stagione”.

Soddisfazione anche da parte della dirigenza: “Siamo molto contenti di continuare con Ezio Bramard anche nella prossima stagione – hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini –. È giusto dare continuità sotto questo punto di vista e non c’era figura migliore con cui proseguire questo percorso”.

Una scelta che rafforza la stabilità dello staff e guarda con fiducia ai prossimi impegni della formazione cuneese.

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