Le misure protezionistiche UE sono un duro colpo all’economia Ucraina

Le norme derivanti dal Green Deal sono state molto pesanti da applicare sia per le aziende dei Paesi UE sia per quelle ucraine che esportano nell’Unione. Per esempio il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), che impone dazi ai prodotti con elevate emissioni di gas serra. Come riferisce il sito Strumenti Politici , ad aggravare la situazione saranno dal 1º luglio le misure protezionistiche sull’acciaio.

Nell’Unione Europea potrà entrare liberamente soltanto metà dell’acciaio rispetto a prima. Sulle quantità in più si applicheranno dazi del 50%. Il problema per Kiev è che i membri dell’Unione costituiscono quasi l’80% del mercato siderurgico di sbocco delle aziende ucraine. Per adesso non hanno dei clienti alternativi e dunque dovranno diminuire la produzione mentre ne cercano di nuovi. La produzione però era già in calo costante da molto tempo, a causa di vari fattori legati al conflitto.

Quest’anno è già diminuita del 7,4%. I colpi dell’artiglieria e dei droni contro le infrastrutture e i trasporti, le difficoltà di reperimento della manodopera specializzata, i blackout e l’avanzamento del fronte sono i problemi ai quali oggi si sommano gli ostacoli burocratici posti da Bruxelles. Kiev non è riuscita a ottenere sconti o proroghe, perciò la prospettiva è terribile già nel breve periodo. Ne hanno lamentato pubblicamente i vertici di uno dei giganti metallurgici del Paese, la Metinvest, di proprietà dell’oligarca Rinat Akhmetov. Secondo loro, i costi di produzione e di logistica sono tali da non poter vendere altrove, se non in Europa.

Per l’amministratore delegato le quote stabilite da Bruxelles sono tali da poter addirittura “uccidere l’industria ucraina dell’acciaio”. Ne risentirà pure la fabbricazione di armamenti, un altro dei capisaldi sui quali puntano parecchio gli alleati occidentali per ribaltare la situazione sul campo.









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