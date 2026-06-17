Borgo San Dalmazzo celebra la Festa della Musica tra cori e solidarietà

Musica, comunità e solidarietà si incontrano a Borgo San Dalmazzo in occasione della Festa della Musica 2026. Sabato 20 giugno alle ore 21 l’Auditorium di via Vittorio Veneto ospiterà il concerto “Dalla Valle al Borgo”, appuntamento che unisce l’espressione artistica alla partecipazione sociale.

Protagonisti della serata saranno il Coro Polifonico Monserrato, diretto da Fabio Quaranta, e la Corale Valle Stura guidata da Fabrizio Spighelli. Le due formazioni proporranno un programma pensato per celebrare la ricorrenza nazionale dedicata alla musica, offrendo al pubblico un percorso tra repertori corali e tradizione.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 340 2549768, indicando nome e cognome dei partecipanti.

Giunta alla quarta edizione cittadina, la Festa della Musica è diventata negli anni un appuntamento consolidato per Borgo San Dalmazzo, grazie alla collaborazione tra associazioni e realtà locali. Non solo spettacolo, ma anche occasione di incontro e condivisione, con l’obiettivo di valorizzare la musica come strumento di aggregazione e crescita collettiva.

Accanto al concerto, spazio anche alla solidarietà con l’iniziativa “Intrecciamo voci, fili e speranza”, promossa dall’Associazione Monserrato. I partecipanti sono invitati a portare un gomitolo di lana, che sarà utilizzato per realizzare coperte destinate ai bambini di Haiti nell’ambito della missione seguita da Padre Massimo Miraglio.

L’evento è organizzato dal Coro Polifonico Monserrato, dall’Associazione Monserrato odv, dalla Corale Valle Stura e dal Comune di Borgo San Dalmazzo, con la collaborazione dell’Associazione Pedo e il supporto dell’AIB per il servizio di sicurezza.