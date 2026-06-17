Busca, aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2026/27

Dalle ore 8.30 di lunedì 15 giugno fino al 19 luglio, il Comune di Busca raccoglie le iscrizioni per i servizi di scuolabus, mensa scolastica, navetta e mensa per gli utenti di San Chiaffredo per l’anno scolastico 2026/27.



Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online sullo sportello del cittadino, accedendo alla sezione “Servizi” del sito istituzionale del Comune di Busca , con la propria identità digitale (Spid, Cie, Cns) e selezionando il servizio di proprio interesse tra quelli elencati “In Evidenza”.



«Il Comune intende continuare a sostenere concretamente le famiglie buschesi e da anni si impegna per contenere i costi finali dei servizi scolastici – spiega l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso –. L’Amministrazione integra infatti le quote relative alla mensa, che comprendono pasto e assistenza, e al servizio di scuolabus, già interessate da riduzioni calcolate in base all’Isee e anch’esse sostenute dal contributo comunale. Dopo diversi anni si è reso necessario un lieve adeguamento delle tariffe, legato all’aumento dei costi della fornitura dei servizi. Grande attenzione continua a essere riservata anche alla qualità dell’alimentazione dei bambini e dei ragazzi: il menù è predisposto dall’Asl competente e viene monitorato attraverso i sopralluoghi della Commissione mensa, composta da rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e del Comune».



Scuolabus

Il Comune gestisce il servizio pulmini per tutti gli ordini di scuola, dalle Scuole dell’infanzia alle Scuole Secondarie di Primo grado. Il servizio pulmini è a cura della ditta Ferrara bus di Busca. Il costo del pulmino alle famiglie è di 270 euro e il Comune integra la parte non coperta dalle famiglie (circa il 60% del costo).



Si segnala che, sempre tramite la stessa sezione, devono iscriversi i bambini della scuola primaria di San Chiaffredo che usufruiranno della navetta gratuita per Busca, dove è temporaneamente trasferita la scuola della frazione selezionando dalla tendina a scomparsa "utenti navetta San Chiaffredo" e poi "Trasporto gratuito _ Navetta".



Mensa scolastica

Il Comune gestisce il servizio mensa per la maggior parte dell’Istituto comprensivo, dalle Scuole dell’Infanzia di Busca capoluogo alle Scuole Primarie Busca Capoluogo e San Chiaffredo alle Scuole Secondarie di Primo grado. I pasti sono realizzati dalla ditta Markas e poi sporzionate nei vari refettori. Il costo del buono pasto alle famiglie è di 5,50 euro, il Comune integra la parte non coperta dalle famiglie (circa il 20% del costo).



Il Comune gestisce il servizio assistenza mensa per le Scuole Primarie. La Cooperativa Valdocco si occupa dell’assistenza ai pasti. Confermato il sistema di pagamento “Portafoglio” sul Portale del contribuente dove le famiglie possono acquistare in autonomia i buoni pasto pagabili tramite PagoPa. La quota, che non potrà comunque superare i 100 euro, sarà pagata in due rate, la prima del 50% e la seconda a fine anno scolastico in base all’effettiva spesa sostenuta dal Comune che, se necessario, integrerà la quota.

