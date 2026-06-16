Punto Digitale Facile, ultimi giorni per il progetto “Digitalmente in Rete”: il Consorzio guarda anche alle pubbliche amministrazioni locali

C’è ancora tempo fino al 30 giugno per rivolgersi agli sportelli del Punto Digitale Facile attivati nell’ambito di “Digitalmente in Rete”, il progetto di facilitazione digitale del Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe e Roero, promosso dalla Regione Piemonte.

Un servizio nato per aiutare i cittadini a orientarsi in un mondo che, sempre più spesso, passa da una password, da un’identità digitale, da una procedura online. Dagli strumenti più utilizzati come SPID e CIE, fino al fascicolo sanitario, a PagoPA, all’App IO e ai servizi dell’Agenzia delle Entrate: gli sportelli continueranno ancora per pochi giorni a offrire supporto pratico a chi ha bisogno di muoversi con maggiore sicurezza tra piattaforme, credenziali e servizi digitali.

“In due anni e mezzo di attività, il progetto ha raggiunto l’intero territorio consortile attraverso sei sportelli: due ad Alba, uno a Cortemilia, uno a Guarene, uno a Montà e uno a Novello, con il coinvolgimento dei partner WellFare Impact, Fondazione Bonafous e Novelab, che ringrazio per il loro impegno e gli ottimi risultati ottenuti”, spiega il presidente del Consorzio, Gianfranco Bordone.

La chiusura del progetto lascia però aperta una riflessione più ampia: l’accesso al digitale non riguarda soltanto la tecnologia, ma anche l’inclusione sociale. Perché oggi saper utilizzare i servizi online significa poter accedere a prestazioni, informazioni e diritti che fanno parte della vita quotidiana.

“Con Digitalmente in Rete ci siamo resi ancora più conto di quanto una scarsa autonomia nell’accesso ai servizi digitali comporti un rischio, soprattutto di natura sociale - sottolinea Bordone - .È vero che troppo digitale può portare a sostituire il reale con il virtuale, ma è altrettanto vero che chi non riesce a utilizzare autonomamente i servizi online rischia di essere tagliato fuori da prestazioni anche essenziali, come quelle bancarie, oltre a essere più esposto a truffe e raggiri online”.

Alla luce dei dati emersi durante il percorso, il Consorzio intende continuare a ragionare sul ruolo del digitale nel servizio sociale. Il tema sarà affrontato nei prossimi laboratori territoriali, in programma nell’autunno 2026 nelle diverse aree del Consorzio.

Tra le iniziative conclusive è previsto anche un appuntamento dedicato alle pubbliche amministrazioni locali. Venerdì 19 giugno 2026, dalle 11 alle 13, il Consorzio organizza il webinar “Identità digitale, Cybersicurezza, Intelligenza artificiale — Scenario, rischi e opportunità per le PA del territorio”.

L’incontro è riservato a dirigenti, dipendenti e responsabili della transizione digitale, sindaci, assessori e consiglieri comunali dei Comuni soci. Interverranno le responsabili del servizio di Facilitazione Digitale e Stefano Ventura, Innovation Manager certificato. Al termine del webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 351 6405856 oppure scrivere a puntodigitale@novelab.it.