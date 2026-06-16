Cuneo, la professoressa Deborah Luciani è stata confermata direttore del Ghedini per un secondo triennio

I docenti del Conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo hanno rieletto la professoressa Deborah Luciani, a larghissima maggioranza, alla carica di direttore: le elezioni si sono tenute tra martedì 9 e giovedì 11 giugno. Per Luciani, prima donna a dirigere il nostro Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, si tratta di una conferma nell’incarico, dopo il primo mandato avviato nel 2023 e che era stato preceduto da un triennio alla vicedirezione del Ghedini.

«Desidero ringraziare tutti per la fiducia accordatami – ha dichiarato la professoressa Luciani –. Affronto questo nuovo triennio con entusiasmo e senso di responsabilità, con l'obiettivo di proseguire il lavoro svolto insieme, consolidando i risultati raggiunti e mantenendo il clima di collaborazione, serietà e dialogo. Le priorità saranno il completamento del percorso di riorganizzazione delle sedi, il rafforzamento delle risorse economiche attraverso progettazione e finanziamenti esterni e il sostegno alle attività artistiche e formative. Continueremo inoltre a investire sugli studenti, sull'inserimento professionale, sui progetti orchestrali e sulle opportunità di internazionalizzazione offerte dai programmi Erasmus. Confido che il nostro Conservatorio possa essere sempre più aperto al territorio, dinamico e capace di crescere senza perdere la propria dimensione umana, coniugando qualità, efficienza e attenzione alle persone».

Nata a Lanciano, in provincia di Chieti, Deborah Luciani è titolare della cattedra di Fagotto del Ghedini dove insegna da 15 anni. Da quasi vent’anni abita a Valfenera, nell’astigiano, con il marito Massimo Data, professore di fagotto al Conservatorio “G. Verdi” di Torino. La passione per la musica è nata in tenera età: a 8 anni ha iniziato lo studio del violino e a 12 anni ha deciso di suonare il fagotto perché affascinata dal suono bello, caldo e grave. Diplomata nel 1990 presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma sotto la guida del Maestro Patrick De Ritis, ha collaborato con numerose orchestre e con gruppi di musica da camera, tra i quali si citano l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia (Roma),l’Orchestra Gustav Mahler, l’Orchestra Sinfonica Italiana, l’Orchestra regionale del Lazio, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la Camerata Anxanum, l’Orchestra “B. Marcello” e il gruppo di fiati “i fiati italiani”. Dal 1998 collabora con l’Orchestra Internazionale d’Italia. Ha regi-strato per la RAI di Roma, ha inciso per EMI, Deutsche Grammophon, Stradivarius, Iktius, Bongiovanni, Mondo Suono, Dynamic, Arte Nova.