“Note in Bisalta”, musica in quota al Colle della Bercia

Torna domenica 21 giugno alle ore 12 “Note in Bisalta”, il concerto ad alta quota che unisce musica e montagna nello scenario del Colle della Bercia, sopra San Giacomo di Boves. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si conferma tra gli appuntamenti più suggestivi dell’estate locale.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno i Cafè Express, ensemble di musicisti dal profilo internazionale che proporranno un repertorio variegato, con sonorità provenienti da tutto il mondo. I componenti del gruppo vantano collaborazioni con artisti e istituzioni di primo piano, tra cui Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Zucchero, oltre all’Orchestra sinfonica della Rai e all’Arena di Verona.

Il concerto sarà raggiungibile con una passeggiata di circa un’ora con partenza da San Giacomo. Per chi avesse difficoltà è previsto un servizio navetta da Castellar fino a Tetto Filibert Soprano, riducendo il percorso a circa trenta minuti su sentiero. Gli organizzatori consigliano abbigliamento adeguato e di portare con sé un plaid per assistere allo spettacolo immersi nella natura.

L’evento punta a coniugare l’esperienza musicale con il contatto diretto con il territorio, offrendo al pubblico un viaggio tra culture e tradizioni sonore in uno dei contesti panoramici più affascinanti della Bisalta.

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Boves all’indirizzo manifestazioni@comune.boves.cn.it o al numero 0171.391894.



