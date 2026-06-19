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Eventi | 19 giugno 2026, 16:39

“Note in Bisalta”, musica in quota al Colle della Bercia

Domenica 21 giugno il concerto dei Cafè Express sopra San Giacomo di Boves, tra natura e sonorità dal mondo

“Note in Bisalta”, musica in quota al Colle della Bercia

Torna domenica 21 giugno alle ore 12 “Note in Bisalta”, il concerto ad alta quota che unisce musica e montagna nello scenario del Colle della Bercia, sopra San Giacomo di Boves. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si conferma tra gli appuntamenti più suggestivi dell’estate locale.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno i Cafè Express, ensemble di musicisti dal profilo internazionale che proporranno un repertorio variegato, con sonorità provenienti da tutto il mondo. I componenti del gruppo vantano collaborazioni con artisti e istituzioni di primo piano, tra cui Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Zucchero, oltre all’Orchestra sinfonica della Rai e all’Arena di Verona.

Il concerto sarà raggiungibile con una passeggiata di circa un’ora con partenza da San Giacomo. Per chi avesse difficoltà è previsto un servizio navetta da Castellar fino a Tetto Filibert Soprano, riducendo il percorso a circa trenta minuti su sentiero. Gli organizzatori consigliano abbigliamento adeguato e di portare con sé un plaid per assistere allo spettacolo immersi nella natura.

L’evento punta a coniugare l’esperienza musicale con il contatto diretto con il territorio, offrendo al pubblico un viaggio tra culture e tradizioni sonore in uno dei contesti panoramici più affascinanti della Bisalta.

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Boves all’indirizzo manifestazioni@comune.boves.cn.it o al numero 0171.391894.


 

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