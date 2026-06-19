SAVmmer – Verano Urbano: gran finale sabato 20 giugno, con musica live e Dj set

"SAVmmer – Verano Urbano” si prepara al gran finale: sabato 20 giugno torna con la seconda serata nel centro di Savigliano.

Dopo il positivo riscontro ottenuto durante il primo appuntamento, SAVmmer – Verano Urbano si prepara a tornare a Savigliano per la seconda e conclusiva serata della manifestazione organizzata dall’associazione Sav Ets Aps.

L’evento, nato dalla collaborazione tra diverse attività commerciali del territorio con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino attraverso musica, cultura e momenti di aggregazione, ha animato, sabato scorso, le vie e le piazze con concerti, dj set, arte e attività dedicate alle famiglie.

«Siamo molto felici di come è andata la prima serata — afferma il presidente dell’associazione, Mauro Porera —. Abbiamo ricevuto tantissimi riscontri positivi sia dai partecipanti sia dagli esercenti coinvolti. La scommessa di distribuire la manifestazione su più punti del centro, affiancando alla proposta dei dj set diverse postazioni dedicate alla musica live, sembra aver funzionato molto bene, permettendoci di coinvolgere un pubblico più ampio e di vedere tutte le aree della manifestazione partecipate e vissute. Adesso siamo pronti per questa seconda serata conclusiva, con la speranza di chiudere nel migliore dei modi questa prima edizione. La nostra associazione desidera ringraziare il Comune di Savigliano, la Polizia Locale e la Compagnia dei Carabinieri di Savigliano per il supporto, la disponibilità e la collaborazione dimostrati durante l’organizzazione della manifestazione».

Anche per il secondo appuntamento sarà presente la mostra diffusa dell’artista Gianmario Vigna, con alcune opere esposte all’interno dei locali aderenti alla manifestazione.

IL PROGRAMMA DI SABATO 20 GIUGNO

Dalle 19 il centro cittadino ospiterà nuovamente diverse postazioni musicali e di intrattenimento.

In corso Roma si esibiranno i Ri.Len.To. Acoustic Trio.

Via Alfieri ospiterà la Kids Area, dedicata ai più piccoli, e il live di Mattia Castelli.

Piazza Cesare Battisti sarà affidata all’associazione musicale 12038, che proporrà i concerti di Pinna, Videda e The Martyn’s Notice.

In via Sant’Andrea sarà protagonista la musica dei Vintage Tonic.

Piazza Santarosa sarà invece il cuore della proposta DJ set della serata con la crew Relax Your Mind. In consolle si alterneranno Di Lorenzo, Vincenzo Barbatano ed Edgar Gallan con una selezione musicale che accompagnerà il pubblico per tutta la serata.