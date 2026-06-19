Pomeriggio di gioco e allegria a Lurisia per il gruppo Ragazzi IN

Un pomeriggio all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della spensieratezza quello trascorso ieri, giovedì 18 giugno, alla Canunia di Lurisia, comune di Roccaforte Mondovì, dove si è svolta la "Merenda dei Ragazzi IN".

Tra giochi e sorrisi i partecipanti hanno potuto trascorrere alcune ore insieme, rafforzando legami e creando nuovi momenti da ricordare, rafforzando il loro senso di indipendenza.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza del consigliere comunale di Villanova Mondovì Romina Capitani, che da anni organizza e promuove incontri e attività con i ragazzi, con la presenza della figlia Linda: "Ci tengo a ringraziare di cuore i genitori dei ragazzi per la fiducia e i gestori della Canunia per l'accoglienza che ci hanno riservato".

La giornata si è conclusa con una golosa merenda.