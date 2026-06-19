A Bene Vagienna, sino al 1° luglio si accende il quinto “Piccolo Festival (diffuso) della via”

A Bene Vagienna, da stasera, venerdì 19 giugno, prenderà il via la quinta edizione del “Piccolo Festival (diffuso) della via”, evento organizzato come da tradizione da Marsam locanda, locale gestito da Alice Morra e dal compagno Marco Salzotto in frazione Roncaglia 12, in collaborazione con l’osteria “I Particular” di Marco Borra di via Beata Paola, 10.

Stasera, come detto, si terrà sarà la prima data nel cortile di Marsam Locanda con Luca Morino, ex leader del gruppo musicale folk rock torinese Mau Mau, con il nuovo gruppo Voodoofolk Orkestra.

L’inizio della serata sarà alle 19 con il dj set JulyB. Tra le 21.30 e le 22 inizierà poi ufficialmente il concerto della durata di un’ora e mezza, al termine del quale seguirà nuovamente la musica del dj set.

Durante la performance vi sarà la possibilità di assaporare il menù del cibo da concerto proposto per l’occasione, così come nelle serate successive che si sposteranno invece all’osteria “I Particular”.

Mercoledì 24 giugno, con la chiusura di via Beata Paola a zona pedonale, si terrà in questa seconda location l’esibizione a sfondo pop del gruppo Pablo e il mare, il mercoledì successivo, 1° luglio, Davide di Rosolini.

In ultimo, l’8 luglio, si esibiranno Filippo Bessone e Luca Occelli, con la loro comicità acustica.

Anche in questo caso tutte le esibizioni live cominceranno dalle 21.30 e saranno a ingresso libero.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare i numeri 333/1098702 (Marsam Locanda) o 366/4759932 (I Particular) o consultare le pagine social Facebook e Instagram dei rispettivi locali.